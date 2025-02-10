Paraná começa o ano com aumento de 66% no número de empresas

O ano de 2025 iniciou aquecido no Paraná, com o aumento de 66% no saldo de empresas em janeiro em relação ao mesmo período de 2024. Em janeiro de 2025, o saldo foi de 19.225 empresas, enquanto no primeiro mês do ano passado foram 11.586.





O aumento foi puxado por mais registros de MEIs (Microempreendedores Individuais), empresas limitadas, sociedades anônimas fechadas, cooperativas e consórcios. Além disso, o Paraná voltou a aparecer entre os líderes nacionais na velocidade de abertura de empresas, com apenas 8h55 em janeiro.

Os dados estão no relatório de abertura e fechamento de empresas divulgado pela Jucepar (Junta Comercial do Paraná) nesta sexta-feira (7).





Em janeiro de 2024 foram registrados 16.251 MEIs, 2.781 empresas limitadas, 35 sociedades anônimas fechadas, sete cooperativas e nenhum consórcio. Já neste ano, os números aumentaram para 31.411 MEIs, 43 sociedades anônimas fechadas, 10 cooperativas e sete consórcios.

O número de empresas abertas em janeiro deste ano foi 48% maior do que em janeiro passado. Foram 40.021 empresas em 2025, enquanto em 2024 foram 27.025. Atualmente, o Paraná soma 1.778.208 empresas, sendo 1.698.334 matrizes e 79.874 filiais.





O saldo de empresas é calculado entre as aberturas e baixas de registros no CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica). Em janeiro de 2025 foram 20.796 baixas.





“Os dados mostram que a economia do Paraná vai de vento em popa, com o empreendedor acreditando no Estado, que está reduzindo burocracias e a Junta Comercial está sendo ágil no processo de registro de empresas”, diz o presidente da Jucepar, Marcos Rigoni.





