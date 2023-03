Paraná entra em alerta contra a gripe aviária

O Paraná entrou em alerta contra a gripe aviária após a confirmação de casos recentes em sete países da América do Sul – Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Uruguai e Argentina.







Fábio Mezzadri, técnico do Departamento Técnico e Econômico do Sistema Faep/Senar-PR, explica que o cenário atual exige redobrar os cuidados com a sanidade animal.

“São recomendados o isolamento das granjas para pessoas de fora do sistema e o cuidado com as instalações de proteção contra aves silvestres, como telas e outros meios de barrar aves de fora da

propriedade”, pontuou.



A doença nunca chegou ao Brasil, mas caso sejam identificadas aves com os sintomas da doença em território paranaense, a Adapar (Agência de Defesa Agropecuária do Paraná) deve ser imediatamente notificada.





Os principais sintomas da gripe aviária são espirros, tosse, lacrimejamento, cara e crista inchadas, diarreia, corrimento nasal e dificuldade respiratória, além de mudança no comportamento, diminuição da produção de ovos e falta de apetite.





O técnico explica que, se a gripe aviária entrar em território nacional, barreiras sanitárias podem ser impostas por países importadores.