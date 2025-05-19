Paraná inicia a semana com mais de 20,7 nil postos de trabalho

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana nesta segunda (19) com 20.705 vagas de emprego com carteira assinada em todo o Estado. A maior parte das oportunidades é para alimentador de linha de produção, com 6.271 postos abertos. Em seguida, destacam-se as funções de magarefe - cortador de carne - (1.091), operador de caixa (895) e abatedor (744).





A Região de Cascavel lidera o volume de vagas, com 5.443 oportunidades. São 1.483 para alimentador de linha deprodução, 403 para abatedor, 330 para magarefe e 325 para operadorde caixa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na sequência está a Grande Curitiba, com 3.210 vagas disponíveis. Os destaques da região são alimentador de linhade produção (306), operador de caixa (201), faxineiro (191) e repositor de mercadorias (134).





Outras regionais com números expressivos são Campo Mourão (2.431), Londrina (2.073), Foz do Iguaçu (1.822) e Pato Branco (1.557).

Publicidade





Estado apresenta a lideranças qualidade sanitária para evitar a chegada da gripe aviária





Governo do Paraná lança campanha para incentivar boas ações e cidadania

Publicidade

Em Campo Mourão, há 1.028 vagas para alimentador de linha de produção, 465 para magarefe, 99 para abatedor e 47 para vendedor do comércio varejista. Londrina tem destaque para alimentador de linha de produção (614), servente de obras (101),repositor de mercadoria (66) e operador de caixa (60).





"O Paraná mantém um cenário muito positivo no mercado de trabalho, com mais de 18 mil vagas abertas somente nesta semana nas Agências do Trabalhador. Esse número expressivo mostra o vigor da nossa economia e o compromisso de empresas que estão investindo e contratando. Nosso desafio é garantir que essas oportunidades cheguem a todos os cantos do Estado, especialmente para quem mais precisa. Para isso, investimos em qualificação profissional, intermediação eficiente e atendimento humanizado nas Agências do Trabalhador. Estamos empenhados em fortalecer essa conexão entre trabalhadores e empregadores, promovendo emprego e renda para os paranaenses", afirmou o secretário do Trabalho,Qualificação e Renda, Do Carmo.





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade daAgência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração,a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento pode ser feito pelo site da Secretaria de Trabalho, Qualificação e Renda.



