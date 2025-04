Paraná pode ter a primeira geada de 2025 na manhã desta terça, alerta Simepar

O Paraná deve ter a primeira geada do ano na manhã desta terça-feira (29), alerta o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). De acordo com o serviço de meteorologia, o tempo deve começar a mudar nesta segunda-feira (28) e criar condições ideais para a ocorrência do fenômeno, que incluem céu claro (pouca ou nenhuma cobertura de nuvens), umidade relativa baixa, ambiente sem vento e temperaturas abaixo de 5ºC.





De acordo com o Simepar, as temperaturas mínimas deverão ser registrada à noite, e não durante o amanhecer. “O avanço de uma frente fria pelo oceano em direção ao Sudeste do Brasil, no fim de semana, veio trazendo mudanças no tempo no Paraná”, explica Júlia Munhoz, meteorologista do Simepar. “Nesta segunda-feira, espera-se maior cobertura de nuvens entre a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, com possibilidade de garoa e chuva fraca ao longo do dia. A temperatura também começa a cair em todas as regiões”, informa Júlia.

Uma massa de ar frio e seco atuará sobre os estados da Região Sul ao longo da semana, o que vai impedir a formação de chuvas. O tempo ficará estável e com bastante amplitude térmica, ou seja, madrugadas frias e tardes mais amenas ou quentes. Esta terça, entretanto, terá um pouco mais de frio do que já foi constatado em 2025, e há a possibilidade de várias cidades registrarem a menor temperatura do ano até o momento.





“Diferentemente dos outros sistemas frontais frios, na retaguarda desta frente fria há uma massa de ar com maior característica polar, ou seja, um ar mais frio e seco. Essa condição é comum para esta época do ano, pois estamos na estação do Outono, aproximando-nos do Inverno”, detalha Júlia Munhoz.

