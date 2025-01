Paraná recebe 110 mil doses de vacina contra a Covid-19 ; mais da metade é para crianças

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) recebeu nesta terça-feira (14) uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. São 60 mil doses da Pfizer Baby, destinada a bebês de seis meses até quatro anos, 11 meses e 29 dias e 50 mil doses do imunizante Zalika para a população acima de 12 anos, totalizando 110 mil doses. A distribuição do novo lote para todas as Regionais de Saúde terá início nesta quinta-feira (16).





“O processo de distribuição leva em torno de 48 horas, logo, até o fim de semana as regionais já estarão redistribuindo aos municípios. Aqueles que não tinham doses poderão dar continuidade à vacinação”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

Atualmente a vacinação abrange crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos e gestantes como parte da vacinação de rotina. A população prioritária elegível são as com comorbidades, puérperas, imunocomprometidas, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, entre outros grupos prioritários.





No Paraná, atualmente, a cobertura vacinal monovalente para as três doses é de 57,65%, e de 87,97% para as duas doses. Até 13/01 foram aplicadas 29.988.352 doses da vacina contra a Covid-19 monovalente. Em números absolutos, o Estado está em 5º lugar no País. À frente estão os estados de São Paulo (131.547.434), Minas Gerais (53.313.046), Rio de Janeiro (42.412.027) e Bahia (36.191.901).





As doses aplicadas da vacina Zalika não estão contabilizadas devido o sistema do Ministério da Saúde estar em atualização.





De acordo com sistema Notifica Covid-19, o Paraná contabiliza neste início de ano 674 casos e 3 óbitos.