Paraná recebe duas novas usinas solares da AXS Energia

Com o objetivo de ampliar a oferta de energia sustentável nas regiões sul e sudeste do Brasil, a AXS Energia inaugurou três novas usinas fotovoltaicas. As unidades estão localizadas nas cidades de Assaí e Iporã, no Paraná, e em Artur Bernardes, São Paulo. Juntas, essas usinas possuem uma capacidade instalada de 193,92 GWh, que será suficiente para atender cerca de 60.980 consumidores.





Essas novas instalações fazem parte de um plano de investimento de R$ 1,8 bilhão que a empresa está realizando ao longo de 2024, voltado à construção de 112 novas usinas em diferentes estados. Além de Paraná e São Paulo, a AXS também está alocando recursos na implantação de usinas solares em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.

De acordo com Eduardo Coutinho, diretor comercial da AXS Energia, até o momento, foram instaladas 14 usinas no Paraná e 13 em São Paulo apenas neste ano. O executivo destaca que o modelo de geração de energia solar compartilhada adotado pela empresa permite que os consumidores obtenham uma economia direta nas suas contas de luz, com redução de até 10% nos valores pagos mensalmente.





“Dessa forma, os clientes não precisam instalar placas solares próprias nem arcar com taxas de adesão, o que gera uma economia significativa no orçamento doméstico ou empresarial”, explica.

Com esses investimentos, a empresa busca ampliar sua atuação no mercado de energias renováveis e contribuir para a transição energética do Brasil. “A instalação dessas novas usinas representam um passo importante no processo de diversificação da matriz energética nacional, além de colaborar para a redução de emissões de gases de efeito estufa e para o fortalecimento da economia verde no país”, finaliza.