Paraná registra ao menos 48 pontos de bloqueios nas estradas

Caminhoneiros apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) promoveram cerca de 100 bloqueios em estradas de 18 estados brasileiros. Os atos começaram na noite deste domingo (30) e se estenderam pela segunda-feira (31). No Paraná, foram ao menos 48 pontos de bloqueio, 32 registrados em rodovias federais e 16 nas estaduais.





Foram atingidos os municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Bandeirantes, Barracão, Bituruna, Céu Azul, Chopinzinho, Cruzeiro do Oeste, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guaíra, Guamiranga, Guarapuava, Guaratuba, Ibaiti, Irati, Jardim Alegre, Joaquim Távora, Londrina, Mandirituba, Marechal Rondon, Marialva, Maringá, Marmeleiro, Nova Aurora, Paranaguá, Paranavaí, Ponta Grossa, Prudentópolis, Realeza, Santa Helena, São José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Terra Boa, Tijucas do Sul, Toledo, União da Vitória e Umuarama.

Na região de Londrina, os caminhoneiros se concentraram na PR-445, nas proximidades do Posto Cupinzão, em Cambé. O caminhoneiro Lourival Santos, que ajudou a organizar o protesto, cujo apelido é “Louro da Londrina”, afirmou que o motivo da manifestação é individual e que cada um que está no movimento parou porque quis. “Para que todo mundo saiba, é uma manifestação ordeira. O pessoal quer ordem e progresso. Foi tirada a democracia nossa ontem (30) através de uma eleição que não concordamos. A partir disso criamos um movimento nacional. Não é só Londrina. O Brasil inteiro está parando”, declarou.





Por lá havia vários caminhões parados, mas os veículos de passeio seguiam o seu fluxo. Alguns motoristas foram abordados pela reportagem, mas não quiseram conceder entrevistas, falando que não tinham a ver com o movimento.







Leia mais na FOLHA DE LONDRINA: O presidente do Sindicato do Transporte Rodoviários Autônomos de Bens de Londrina e Região, Carlos Roberto Dellarosa, afirmou que a paralisação dos caminhoneiros na região contra o resultado das eleições não partiu do sindicato.