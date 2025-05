Paraná registra temperaturas mais baixas do ano, mas mínimas ainda devem cair

A quinta-feira (29) começou gelada no Paraná, com temperaturas abaixo de 10°C na maioria dos municípios. Todas as estações meteorológicas do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) registraram entre esta madrugada e manhã as menores temperaturas de 2025 até o momento. A mais baixa de todas foi no distrito de Horizonte, em Palmas, que registrou 0,6˚C as 4h.





Por conta do vento, que passou de 40km/h em algumas regiões, a sensação térmica é ainda mais baixa. No distrito de Horizonte, em Palmas, chegou a -7°C. No Centro de Palmas a sensação térmica foi de -4,1°C. No distrito de Entre Rios, em Guarapuava, a sensação térmica foi de -4,2°C. Em Cascavel foi de -3,8°C e em Guarapuava -3,4°C.

O frio deve continuar nesta quinta. “O sol predomina ao longo do dia com variação de nuvens e os ventos que sopram do quadrante sul acentuam a sensação de frio. As temperaturas máximas ficam abaixo dos 20°C na maioria dos municípios, com exceção do Litoral”, explica Leonardo Furlan, meteorologista do Simepar.





Chuva congelada ou flocos isolados de neve não são descartados até o início da tarde no extremo Sul, próximo a Clevelândia, Palmas e General Carneiro. Flocos de neve são conjuntos de cristais de gelo que se agregam uns aos outros à medida que caem em direção ao solo. “A precipitação continua a cair como neve quando a temperatura permanece igual ou inferior a 0°C, da base da nuvem ao solo” explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.

Já a chuva congelada ocorre quando os flocos de neve não derretem por completo ao cair através de uma camada rasa de ar quente. “Essas gotas congelam novamente quando passam por uma camada profunda de ar congelante acima da superfície e atingem o solo como gotas de chuva congeladas que ricocheteiam com o impacto”, detalha Kneib.