Paraná registra temperaturas negativas em 15 estações meteorológicas nesta terça

Quinze estações do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) e mais quatro do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) registraram temperaturas negativas no Paraná no amanhecer desta terça-feira (24). Das 48 estações do Simepar, 43 atingiram a menor temperatura de 2025 até o momento, e em 41 delas a sensação térmica foi negativa.





As temperaturas mínimas começaram a aparecer no fim de segunda-feira (23). Ao invés de serem no amanhecer, foram no último horário, às 23h45. Cruzeiro do Iguaçu (6,4°C), Foz do Iguaçu (3,2°C), Laranjeiras do Sul (2°C), distrito de Horizonte em Palmas (-1,7°C), Pato Branco (0,9°C) e Candói (5°C) chegaram a atingir as menores temperaturas de 2025 até aquele momento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Com a chegada de uma massa de ar polar no Sul do País, entre o final da tarde à noite de segunda-feira, as temperaturas apresentaram uma queda brusca em toda a região Sul durante a madrugada desta terça-feira. No Paraná, o amanhecer foi gelado em todas as regiões, mas o destaque fica para as cidades da metade Sul do Estado”, ressalta Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.





A menor temperatura de todas foi no distrito de Horizonte, em Palmas, que registrou -5,2°C. Três cidades tiveram a menor temperatura desde a instalação das estações meteorológicas do Simepar no local: Laranjeiras do Sul registrou -2°C (a menor desde 2018), e Santa Maria do Oeste e Candói, que tiveram as medições iniciadas em 2023, registraram -1,6°C e 2,2°C, respectivamente. A maior temperatura mínima foi em Paranaguá, com 10,1°C.

Publicidade





Todas as estações do Simepar, com exceção de Cambará, Cerro Azul, Guaratuba, Guaraqueçaba, e Santo Antônio da Platina, registraram a menor temperatura de 2025 até o momento nesta terça-feira, superando a onda de frio anterior, que ocorreu entre 29 e 30 de maio, e as marcas da noite de segunda-feira.





Em Curitiba, os termômetros registraram 1,2°C. A sensação térmica na Capital foi de -5,5°C. Outras cidades tiveram sensação térmica muito baixa, como é o caso de Cascavel (-8.1°C), Distrito de Entre Rios, em Guarapuava (-6.9°C), Fazenda Rio Grande (-5.9°C), Guarapuava (-6.0°C), Lapa (-5.3°C), Laranjeiras do Sul (-6.4°C), Palmas (-7.6°C), Distrito de Horizonte, em Palmas (-13.1°C), Santa Maria do Oeste (-6.9°C), e Pato Branco (-5°C).

Publicidade





Nesta terça-feira o sol predomina no Estado, porém as temperaturas não devem subir. “Já para a quarta-feira, a presença desta massa de ar polar se mantém sobre o estado, mantendo o tempo estável, com o sol predominando, porém, devemos ter novamente um amanhecer bastante gelado em todo o estado, com temperaturas negativas sendo registradas em diversos municípios, novamente na metade sul do estado”, afirma Barbieri.