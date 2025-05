Paraná teve chuvas irregulares e temperaturas máximas abaixo da média histórica em abril

Três cidades tiveram as temperaturas médias mais baixas da série histórica, iniciada em 2018 pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná). Os valores baixaram devido à queda das temperaturas máximas em praticamente todas as regiões paranaenses.





Como já era esperado durante o outono, abril teve chuvas irregulares no Paraná. As temperaturas mínimas, geralmente registradas ao amanhecer, ficaram dentro do esperado para o mês. As máximas, entretanto, que ocorrem por volta das 14h ou 15h, tiveram declínio significativo em praticamente todas as regiões paranaenses, o que também impactou nas temperaturas médias.

Três cidades atingiram as temperaturas médias mais baixas da série histórica para abril: Altônia, Laranjeiras do Sul e Loanda. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (1º) pelo (Simepar).





Com relação às temperaturas mínimas, praticamente todo o estado seguiu a média histórica parao mês de abril. Apenas o Norte dos Campos Gerais, próximo a Telêmaco Borba, ficou cerca de 1,6°C acima do que historicamente é registrado no mês. Foz do Iguaçu e Cascavel ficaram 1,5°C e 1,2°C abaixo da média histórica de temperaturas mínimas para o mês, respectivamente.

Ao contrário das mínimas, o Paraná registrou temperaturas máximas abaixo da média histórica em praticamente todas as regiões, com destaque para a região de Maringá, que teve um declínio de 3,3°C nas temperaturas máximas em abril de 2025 em comparação à média histórica. Todo o Noroeste do estado teve temperaturas máximas entre 2°C a 3°C abaixo da média para o mês, assim como as regiões de Guaraqueçaba e Guarapuava.





Já sobre as temperaturas médias, em quase todo o estado abril seguiu a média histórica. Apenas nas regiões próximas a Cascavel e Maringá a temperatura média ficou um grau acima do que historicamente é registrado no período. Três cidades tiveram a temperatura média mais baixa da série histórica iniciada em 2018: Altônia: 22,2°C, Laranjeiras do Sul: 18,6°C, e Loanda: 23°C.

“O declínio das temperaturas máximas em todo o estado, principalmente na região Noroeste do estado, impactou diretamente a temperatura média destas cidades”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.