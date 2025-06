Paraná vai oferecer canabidiol para epilepsia refratária

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde do Paraná) regulamentou, nesta segunda-feira (23), a oferta de medicamentos à base de CBD (canabidiol) para tratamento de epilepsia refratária no SUS (Sistema Único de Saúde). Os cadastros para solicitação do tratamento serão abertos em julho.





O medicamento será fornecido em última alternativa – quando outros tratamentos não surtirem efeito – a pacientes com diagnóstico de condições neurológicas raras, como síndromes de Dravet, Lennox-Gastaut e Complexo de Esclerose Tuberosa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O médico neurocirurgião Carlos Zicarelli explica que a epilepsia refratária é uma condição em que as crises convulsivas permanecem apesar do uso de medicamentos anticonvulsivantes e não acomete apenas as síndromes indicadas pela Sesa na resolução.





Zicarelli, que também é conselheiro do CRM-PR (Conselho Regional de Medicina do Paraná), defende a regulamentação do uso de medicamentos à base de canabidiol quando tratamentos convencionais não são efetivos e lembra que o CRM indica o CBD apenas para estas síndromes raras. Entretanto, médicos têm autonomia para prescrevê-lo a outras condições por meio de um termo de consentimento livre e esclarecido do paciente.





Leia a reportagem completa na Folha de Londrina