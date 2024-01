Paraná vai promover ação de cidadania e empregabilidade no Dia da Visibilidade Trans

Uma ação de cidadania e empregabilidade para a população trans e travesti em Curitiba será promovida na próxima segunda-feira (29), no Dia da Visibilidade Trans. As atividades ocorrerão na praça Santos Andrade, em frente às escadarias da UFPR (Universidade Federal do Paraná), das 9h às 16h. A ação é uma iniciativa do Governo do Estado.





O objetivo da ação, com o tema "Visibilidade e Oportunidade", é promover os Direitos LGBTQIA+ de acordo com os Direitos Humanos; conscientizar a população trans e travesti a respeito dos seus direitos e das políticas públicas disponíveis; combater o preconceito e a discriminação; além de oportunizar um encaixe no mercado formal de trabalho.

Por meio do programa Emprega Mais Paraná, o ônibus da Agência do Trabalhador Itinerante fará intermediação de mão de obra e auxiliará na confecção da Carteira de Trabalho Digital. Além disso, serão disponibilizadas vagas especifícas, que ainda estão sendo planejadas, e todas as vagas registradas na rede Sine (Sistema Nacional de Emprego) na Agência do Trabalhador de Curitiba.





“Para encerrar o Mês da Visibilidade Trans com chave de ouro, a Secretaria da Justiça e Cidadania organizou essa importante ação para auxiliar na busca de uma oportunidade de emprego, regularizar a sua situação documental, promover a superação dos preconceitos contra essa população que é mais vulnerável e que precisa do apoio do Estado”, destacou Santin Roveda, secretário da pasta.

De acordo com o secretário do Trabalho, Mauro Moraes, o Governo do Estado tem ampliado a oferta de vagas afirmativas em ações pontuais, como mutirões de empregos, e também em atividades contínuas, estabelecendo diálogo permanente com RH de empresas.





“E temos cada vez mais estabelecido parcerias com empregadores que entendem a empregabilidade trans como uma forma de garantir espaço no mercado de trabalho e, sobretudo, uma forma de proporcionar cidadania para essas pessoas”, destacou.

Os interessados deverão levar RG, CPF, comprovante de residência e Carteira de Trabalho (física ou digital). A equipe da CODH (Coordenação de Direitos Humanos) da SEJU estará presente para ajudar na confecção de currículos e demais questões documentais, orientando para o acesso aos serviços públicos de apoio psicológico e socioassistencial, e distribuindo materiais educativos.





A ação contará ainda com a participação da advogada Gisele Szmit, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB-PR e membro do Comitê LGBTI+ do Paraná, que orientará a respeito da retificação de nome e gênero nos documentos pessoais e auxiliará no atendimento ao público. Também participarão da ação a Secretaria da Segurança Pública e as OSCs (organizações da sociedade civil) Grupo Dignidade e Aliança Nacional LGBT.