Paraná vai sediar parceria para produção de carros zero e com baixas emissões

O governador Ratinho Junior comemorou nesta segunda-feira (17) mais um grande anúncio para o Paraná. A Renault Group e Geely Holding Group (“Geely Holding”) assinaram um acordo para a produção e comercialização de novos veículos zero e com baixas emissões no Brasil. A planta industrial será o Complexo Industrial Ayrton Senna do Renault Group, em São José dos Pinhais.





A Geely Holding deve investir na Renault do Brasil para se tornar um acionista minoritário, permitindo que a empresa tenha acesso à infraestrutura de produção local, vendas e serviços. O negócio ainda está sujeito à assinatura dos acordos definitivos e aprovações prévias das autoridades regulatórias pertinentes.

Por meio desta cooperação, as duas fábricas do Renault Group no Complexo Ayrton Senna devem ser disponibilizadas para a produção destes novos veículos, tanto para a Geely Holding como para a Renault, além da atual gama de modelos da Renault. Esta nova cooperação estratégica deve fortalecer a expansão global das respectivas marcas do Renault Group e da Geely Holding no Brasil.





"A formalização de uma parceria da Renault com a Geely é um marco para a economia do Brasil. E também aponta que o Paraná, o Estado mais sustentável do Brasil, continua a atrair bons negócios. As duas empresas acreditam na capacidade de trabalho do povo do Paraná e na força da sua gente. Vida longa a mais essa parceria. Sejam bem-vindos", disse Ratinho Junior.





