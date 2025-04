Paraná vai testar câmeras corporais para a PM com tradução simultânea de idiomas

O Governo do Paraná vai testar câmeras corporais para oficiais da Polícia Militar que contam com tradução simultânea de diversos idiomas, anunciou na manhã desta quinta-feira (10) o governador Ratinho Junior (PSD).





O modelo de câmera Axon Body 4, da empresa Axon, é um dos mais tecnológicos do mercado devido à possibilidade de tradução simultânea, que pode auxiliar no diálogo com turistas. Também conta com campo de visão de 160 graus, comunicações bidirecionais e suporte com recursos em tempo real, como mapas e alertas instantâneos.

Elas serão utilizadas pela Secretaria da Segurança Pública em Curitiba e Foz do Iguaçu (Oeste), auxiliando também no contato com turistas estrangeiros. São 50 unidades dentro do projeto. As definições de entrega ainda estão em andamento.





"Além de monitorar tudo o que o policial faz, essa câmera também tem essa tecnologia de tradução simultânea, favorecendo o policiamento cidadão. Vamos começar a testar esse modelo nas cidades turísticas e vamos avançar cada vez mais para outros locais", afirmou Ratinho Junior.

