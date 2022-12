Definida empresa que vai recuperar rodovia estadual do Norte Pioneiro

O DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) publicou a classificação final da licitação da obra de conservação e manutenção da PR-092 no Norte Pioneiro, entre Wenceslau Braz e Andirá, em uma extensão de 128,42 quilômetros.





Com a reforma serão beneficiados cerca de 130 mil habitantes dos municípios de Andirá, Barra do Jacaré, Guapirama, Joaquim Távora, Quatiguá, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos e Wenceslau Braz, além de todos os condutores deste corredor logístico entre Paraná e o estado de São Paulo.

Foi declarado vencedor o Consórcio CE Norte Central, composto pelas empresas Compasa do Brasil Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. e Ellenco Construções Ltda., com a proposta de preço de R$ 23.375.050,86, e por ter toda a sua documentação de habilitação aprovada pela comissão de julgamento do DER-PR.





A publicação do resultado, em diário oficial e no portal Compras Paraná, deu início a prazo de recursos das demais participantes, até o dia 15 de dezembro. Qualquer documento protocolado, bem como as contrarrazões, serão analisados pelo DER-PR para uma decisão final. Em seguida, a licitação segue para homologação do resultado e depois assinatura do contrato.



