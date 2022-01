Caminhão que transportava porcos tomba na PR-090, em Curiúva

Um caminhão que carregava porcos tombou na PR-090, em Curiúva (Norte), na tarde deste domingo (30). De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o caminhão com carreta acoplada trafegava no km 255 da rodovia, em direção a Sapopema (Norte), quando perdeu o controle e tombou às margens da pista.

O relatório da polícia aponta que o tempo estava chuvoso no momento do acidente. Tanto o caminhão quanto a carreta tinham placas de Piraí do Sul (Campos Gerais).

O motorista, um homem de 40 anos, teve ferimentos médios. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Curiúva.





Os porcos, que iam para o abate, totalizavam uma carga de 31,2 toneladas. Segundo a PRE, alguns animais morreram e foram distribuídos para consumo dos moradores locais e de pessoas que passavam pela rodovia. Já os porcos que sobreviveram foram transferidos para outros caminhões.





Ainda segundo a polícia, uma empresa de guichamento foi acionada, mas até a manhã desta segunda-feira (31), ainda não havia conseguido concluir o destombamento do caminhão, que segue às margens da pista.