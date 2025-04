Agência do Trabalhador de Arapongas tem 307 oportunidades de emprego com carteira assinada

A Agência do Trabalhador/Sine de Arapongas (região metropolitana de Londrina), está com 307 ofertas de emprego disponíveis no município em diversas áreas.





Parq se inscrever basta comparecer na Agência do Trabalhador de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Condor, 1145, Vila Cascata em Arapongas.





VEJA TODAS AS VAGAS DISPONÍVEIS





Açougueiro Júnior

Agente de Saneamento

Agente de Tráfego

Ajudante de Açougueiro

Ajudante de Carga e Descarga

Ajudante de Eletricista – Ter curso NR10 e NR35

Ajudante de Embalador

Ajudante de Motorista

Almoxarife

Analista de PCP

Analista E-Commerce

Armador de Ferragens

Assistente Administrativo

Assistente de E-Commerce

Assistente de Engenharia - Estagiário

Assistente de Marketing Digital / Social Mídia

Atendente de Balcão

Atendente de Balcão / Clientes

Atendente de Lanchonete

Atendente de Lanchonete (Drive-thru)

Atendente de Loja

Atendente de Loja – Jovem Aprendiz / ½ período

Auxiliar Administrativo

Auxiliar de Almoxarifado

Auxiliar de Armazenamento

Auxiliar de Controle de Qualidade

Auxiliar de Corte

Auxiliar de Cozinha (churrasqueira)

Auxiliar de Desenvolvimento Infantil / auxiliar de sala

Auxiliar de Enfermagem

Auxiliar de Escritório / Planilhas Excel

Auxiliar de Escritório / Setor Compras

Auxiliar de Escritório / Setor RH

Auxiliar de Estoque

Auxiliar de Expedição

Auxiliar de Lavanderia

Auxiliar de Limpeza

Auxiliar de Limpeza 6x1

Auxiliar de Logística

Auxiliar de Mecânico Diesel

Auxiliar de Padaria

Auxiliar de Padeiro

Auxiliar de Produção

Auxiliar de Produção – ½ período - Jovem Aprendiz

Auxiliar de Produção/Vários turnos

Auxiliar de Produção /5x1

Auxiliar de Produção / Setor de Balcão

Auxiliar de Produção /Setor Limpeza

Auxiliar de Produção /Guarita Portaria

Auxiliar de Produção (CNH C)

Auxiliar de Produção 12 X 36

Auxiliar de produção / Seccionadora

Auxiliar de Produção / Pintura

Auxiliar Financeiro

Balconista

Balconista - Padaria

Caixa de Loja

Carregador de Caminhão - Carga e Descarga

Chefe de Serviços de Limpeza (Seg/Sex – 6:30 às 15:30) 6x1

Coletor de lixo - Turno dia / Turno Noite / Contrata PCD

Coletor Externo

Confeiteiro

Conferente de Mercadorias

Consultor de Vendas

Controlador de Almoxarifado

Coordenador de Restaurante /Liderar Equipe

Costureira (o)

Costureira de Estofados

Costureira de Estofados / Tecidos

Costureira de Roupas / Uniformes / Camisetas

Desossador

Eletricista Industrial

Embalador à mão

Empregada Doméstica

Empregada Doméstica ½ período

Empregada Doméstica / Cuidadora

Empregada Doméstica / Cuidadora / Auxiliar de Enfermagem

Encarregado de Expedição

Enfermeiro (a)

Estofador

Estoquista

Estoquista – Vaga Exclusiva para PCD

Expedidor/Separador de Mercadorias

Faturista

Fiscal de Caixa – Experiência de 02 anos

Fiscal de Loja

Fiscal de Operações /Noturno

Frentista

Gerente de Loja

Gerente de Obras

Gesseiro Montador

Instalador de Adesivo

Instalador de Sistema Eletrônicos

Jardineiro

Marceneiro

Mecânico de Autos

Mecânico de Empilhadeira Elétrica

Mecânico de Manutenção

Mecânico de Manutenção de Máquinas - Oficina

Mecânico de Motocicletas

Mecânico de Veículos Pesados

Mecânico Diesel

Mensageiro Externo/Coletor

Mestre de Obras

Montador de Artefatos de Madeira

Montador de Estofados

Montador de Móveis

Montador de Móveis - Infantil

Motoboy

Motorista

Motorista de Caminhão

Motorista de Caminhão Munk

Motorista de Caminhão Toco

Motorista de Caminhão Truck

Motorista Carreteiro

Motorista Entregador

Movimentador de Mercadorias – Entrevista na agência dia 10-04, às 9:00

Operador de Caixa

Operador de Caixa - PCD

Operador de Caldeira

Operador de Câmara Fria

Operador de Coladeira de Borda

Operador de Empilhadeira

Operador de Furadeira

Operador de Furadeira (Conhecimento em Informática)

Operador de Furadeira (Manual)

Operador de Impressora

Operador de Laminadora de Espumas

Operador de Máquina – Aglutinador (Moinho de Triturar Plástico)

Operador de Máquina - Diversos

Operador de Máquina / Encapsuladora

Operador de Máquina / Extrusora

Operador de Máquina de Marcenaria

Operador de Máquina de Serraria /Serra Circular/Tupia

Operador de Máquinas de Usinagem / Destopadeira

Operador de Máquinas Fixas em Geral – Entrevista na Agência dia 10/04 – às 9:00

Operador de Máquinas -01 Vaga Pintura U.V. - 01 Vaga Coladeira de Borda

Operador de Máquina em Plaina

Operador de Máquinas Fixas em Geral – Entrevista na Agência dia 10-04 às 9:00

Operador de Pintura U.V

Operador de Produção

Operador de Seccionadora

Operador de Seccionadora (conhecimento em informática)

Operador de Tear

Operador de Vendas

Operador de Vendas (Precificação)

Ornamentador de Eventos (não precisa ter experiência)

Padeiro

Pedreiro

Professor de Educação Infantil

Promotor de Vendas

Recepcionista

Recepcionista de Hotel

Recepcionista Secretária

Repositor de Mercadorias

Repositor de Mercadorias (Hortifruti)

Salgadeiro/a

Serralheiro

Servente de Pedreiro

Servente de Pedreiro / Armador

Soldador

Supervisor de Vendas

Tapeceiro

Tapeceiro (Cadeiras)

Tapeceiro Colador / Pregador

Tapeceiro Estofador

Técnico de Enfermagem

Técnico de Manutenção de Equipamentos de Informática

Técnico de Manutenção de Máquina

Técnico de Segurança do Trabalho

Trabalhador Agropecuário Polivalente

Trabalhador na Manutenção de Edificações - Zeladora

Trocador de óleo

Vacinador CBO – 6230-20

Vendedor

Vendedor Externo

Vendedor Interno

Vistoriado

Zelador/a

Zelador de Edifícios





Para mais informações os interessados podem entrar em contato através dos telefones (43) 3902-1312 e (43) 3902-1311.





