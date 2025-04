Agência do Trabalhador de Rolândia está com 33 vagas abertas para empregos com carteira assinada

A Agência do Trabalhador/Sine de Rolândia (região metropolitana de Londrina) está com 33 vagas de empregos com carteira assinada abertas para diversas áreas.





Para se inscrever basta comparecer entre as 8h e às 14h de segunda a sexta-feira na Avenida dos Expedicionários, 604, centro de Rolândia. O atendimento será feito por ordem de chegada.





Veja a lista completa de vagas:

–Agente de inspeção (SIF)

–Ajudante de eletricista

–Ajudante de serralheiro

–Apontador de produção/ALIMENTOS

–Auxiliar de expedição/FOODS

–Auxiliar de produção- Mangueiras

–Auxiliar de produção/FOODS

–Auxiliar de produção- COUROS

–Auxiliar de produção têxtil (TECIDOS)

–Auxiliar de produção – LAR

–Auxiliar produção/LONAS/Acabamento

–Auxiliar de padeiro

–Caixa (Supermercado)

–Cozinheira de restaurante de indústria

–Desenhista projetista mecânico

–Desossador – JBS/SEARA

–Desossador – FRANGO AGOSTO

–Desossador – JAGUAFRANGOS

–Eletricista de manutenção industrial

–Instrutor(a) de pilates

–Mecânico Empilhadeira Elétrica

–Motorista carreteiro/ CNH "E"

–Operador de empilhadeira

–Operador de produção/ JBS

–Pedreiro

–Repositor em supermercados

–Soldador/MIG/Peças de ferro

–Supervisor Contábil e fiscal

–Técnico em eletromecânica

–Trabalhador curtimento couro /Exclusiva PCD

–Vendedor de consórcio e motos

–Vendedora interno

–Vigilante/Temporária 10 dias





Para mais informações os interessados podem entrar em contato com a Agência do Trabalhador através do telefone 3353-1118.