Agências do Trabalhador do Paraná disponibilizam mais de 11 mil vagas de emprego

As 216 Agências do Trabalhador começam a semana com a oferta de 11.545 oportunidades de trabalho no Estado do Paraná. É o recorde de vagas de emprego disponíveis com carteira assinada em 2022.

Há vagas em Londrina (614, sendo 188 para auxiliar de linha de produção), Maringá (576, sendo 65 para soldador), Apucarana (972, sendo 114 para costureiros), Paranaguá (84 no total, sendo 10 para armador de ferragens da construção civil), Pato Branco (358, sendo 43 para auxiliar de linha de produção) e Ponta Grossa (353, sendo 25 para classificador de grãos), .

Nas Agências de Curitiba e Região Metropolitana são 1.574 postos de trabalho, tendo como principais oportunidades, auxiliar de linha de produção, auxiliar de logística e atendente de lanchonete.





A Agência de Capital oferece vagas para início imediato de pedreiro, analista de marketing, analista de recursos humanos, encarregado de bar e restaurante e churrasqueiro.





No Interior do Estado, a regional de Toledo disponibilizou nessa semana 2.505 vagas, sendo 735 para trabalhadores da cultura da maçã e 178 para auxiliar de linha de produção nas indústrias da região.

A regional de Cascavel, está com 1.280 vagas, sendo 356 vagas para auxiliar de linha de produção e 80 para açougueiro.