Agências do Trabalhador divulgam 8.221 vagas de emprego com carteira assinada no Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná ofertam nesta semana 8.221 vagas de emprego com carteira assinada.





A maioria das oportunidades está nas unidades do interior do Estado, sendo 1.418 em Toledo (Oeste) e 1.078 em Cascavel (Oeste). Nas agências de Curitiba e Região Metropolitana estão disponíveis 1.596 postos com carteira assinada.

No Interior, as principais oportunidades são para os cargos de auxiliar de produção, contando com 2.025 vagas, seguido por alimentador de linha de produção, com 341.

Em Guarapuava, na região central, há 27 vagas disponíveis para trabalhador da cultura da maçã e em Ponta Grossa (Campos Gerais), a maior quantidade de vagas é na construção civil, sendo 35 vagas para pedreiro e 25 para servente de pedreiro.





As Agências da capital e RMC o maior número de vagas é para operador de telemarketing, com 268 oportunidades, sendo seguida por 87 postos para auxiliar de linha de produção.





Pessoas interessadas nas vagas devem se informar com a Agência do Trabalhador do munícipio que reside.

Na Agência de Curitiba o atendimento está sendo de forma presencial das 8h às 17h e para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com hora marcada, fazendo o agendamento pelo site da secretária da Justiça, família e trabalho.