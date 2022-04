Agências do Trabalhador do Paraná têm 9.530 vagas de emprego disponíveis

A semana começa com 9.530 vagas de emprego nas 216 Agências do Trabalhador do Paraná. As principais são auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, agropecuária e costureiro.

Nas agências de Curitiba e Região Metropolitana são 1.804 oportunidades com carteira assinada. Em Curitiba e RMC, a maior parte das oportunidades é para operador de telemarketing, com 278 vagas. O comércio oferece 55 vagas para auxiliar de estoque e 44 de vendedor porta a porta.

Algumas vagas da Capital são para admissão imediata: vendedor, supervisor de vendas, técnico de apoio ao usuário de informática, contador e técnico mecânico em ar condicionado.





A Regional de Toledo é a que mais oferece vagas no Interior (1.561), sendo 428 para auxiliar de linha de produção, 150 para abatedor de aves e 110 para servente de obras. A Regional de Cascavel tem 233 vagas para auxiliar de linha de produção, 80 para açougueiro e 56 para servente de obras. Na cidade, são 996 no total.





A indústria vem liderando a geração de empregos em todo o Estado. Estão disponíveis mais de 100 vagas de auxiliar na linha de produção em Cianorte, Londrina, Maringá, Paranavaí, Pato Branco e Umuarama. Algumas vagas são bem específicas, como as 40 disponíveis para salsicheiro (fabricação de linguiças e salsichas) em Cianorte e dez para trabalhador da cultura da maçã em Guarapuava.



Os interessados em alguma das vagas ofertadas devem buscar orientação entrando em contato com a Agência do Trabalhador do município. Para evitar aglomeração, a sugestão é para que o atendimento seja feito com horário marcado. O agendamento pode ser feito pelo site da Secretaria da Justiça, Família e Trabalho.