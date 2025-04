Agências do Trabalhador iniciam a semana com 19,6 mil vagas em todo o Paraná

As Agências do Trabalhador do Paraná e postos avançados iniciam a semana com a oferta de 19.600 vagas de emprego com carteira assinada no Estado . A maior parte é para alimentador de linha de produção, com 5.876 oportunidades. Na sequência, aparecem as de magarefe, com 734 vagas, operador de caixa, com 632, e faxineiro, com 560 oportunidades.





A região de Cascavel (Oeste), conta com o maior volume de postos de trabalho disponíveis, com 3.959. São 1.091 vagas para auxiliar de linha de produção, 290 para magarefe, 244 para abatedor, e 161 para ajudante de motorista.





A Grande Curitiba, com todos os municípios da Região Metropolitana, aparece em seguida (3.675). São 373 oportunidades para alimentador de linha de produção, 242 para faxineiro, 198 para atendente de lojas e mercados e 192 para operador de caixa.





Na capital, além das vagas tradicionais, a Agência do Trabalhador Central oferta 41 vagas para profissionais com ensino superior e técnico em diversas áreas, com destaque para as funções de técnico em segurança do trabalho (curso técnico em segurança do trabalho), 4 vagas; assistente social (curso superior em serviço social), 2 vagas; pedagogo (curso superior em pedagogia), 2 vagas; e técnico eletrônico (cursando técnico em eletrônica, eletrotécnico, automação ou áreas afins), 2 vagas.





Em Londrina estão disponíveis 2.417 vagas, as funções que lideram as ofertas de vagas são alimentador de linha de produção, com 577 vagas, servente de obras, com 136, operador de telemarketing ativo e receptivo, com 110, e faxineiro, com 93 oportunidades. Na região de Campo Mourão, há oferta de emprego para as funções de alimentador de linha de produção, com 944 oportunidades, magarefe, com 200, abatedor, com 83, e vendedor de comércio varejista, com 49.





No Interior são destaques em volume de ofertas a região de Campo Mourão (2.240), Foz do Iguaçu (1.640), Pato Branco (1.322), Umuarama (1.232) e Jacarezinho (1.120).





Em Foz do Iguaçu, os destaques são para alimentador de linha de produção (522), repositor de mercadorias (115), operador de caixa (91) e abatedor (​​60). Na região de Pato Branco, são ofertadas 462 vagas para alimentador de linha de produção, 462 para magarefe, 61 para operador de caixa e 55 para vendedor de comércio varejista.





Alimentador de linha de produção, no segmento industrial, também lideram as ofertas em





ATENDIMENTO





Os interessados devem buscar orientações entrando em contato com a unidade da Agência do Trabalhador de seu município. Para evitar aglomeração, a sugestão é que o atendimento seja feito com horário marcado.