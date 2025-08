Agosto começa com 20,8 mil vagas nas Agências do Trabalhador do Paraná

O Paraná inicia a primeira semana de agosto com 20.813 oportunidades de emprego com carteira assinada nas Agências do Trabalhador e postos avançados da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Renda. As vagas abrangem diferentes setores e níveis de escolaridade.





As funções com maior número de ofertas são alimentador de linha de produção (6.058), abatedor (1.041), operador de caixa (774) e repositor de mercadorias (564). A maior concentração de oportunidades está na região de Cascavel, com 5.822 vagas, seguida por Curitiba (3.633), Campo Mourão (2.417) e Londrina (2.333).

Entre as vagas destacadas pela Agência do Trabalhador de Curitiba, estão funções como faxineiro, atendente de lojas e mercados, auxiliar nos serviços de alimentação e vendedor do comércio varejista. Também se destacam cargos técnicos e de nível superior, como nutricionista, técnico em edificações, analista de marketing, engenheiro civil, professor da educação infantil e tradutor-intérprete de Libras.





O Master Job, programa que intermedia vagas para estudantes e profissionais em formação técnica ou superior, também conta com diversas oportunidades em áreas como engenharia, administração, logística, design gráfico, informática, marketing e recursos humanos.

Em Cascavel, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Jacarezinho, Londrina, Maringá, Campo Mourão, Umuarama e Pato Branco as principais vagas envolvem a indústria, na função de alimentador de linha de produção. Em Paranaguá o destaque é para busca por pedreiros, com 29 ofertas, e em Ponta Grossa a principal vaga é faxineiro, com 42 ofertas.





Outros segmentos, como costura de confecção em série, ajudante de motorista, motorista, auxiliar de escritório, auxiliar de produção farmacêutica e assistente administrativo, também ofertam vagas em todo o Paraná.

Segundo o secretário do Trabalho, Qualificação e Renda do Paraná, Do Carmo, o elevado número de vagas demonstra a força da intermediação pública de mão de obra. “Seguimos trabalhando com foco na geração de oportunidades e no fortalecimento da intermediação de mão de obra em todo o Paraná. Essas mais de 20 mil vagas mostram que o Estado segue em ritmo forte de crescimento e inclusão no mercado de trabalho”, afirma.





Os interessados podem procurar a unidade da Agência do Trabalhador mais próxima com documentos pessoais, se possível, o currículo atualizado ou acessar www.trabalho.pr.gov.br para verificar os detalhes e se candidatar.

