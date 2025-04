Alfabetiza Paraná está com inscrições abertas até maio

Os paranaenses têm uma nova oportunidade para aprender a ler e escrever. O programa Alfabetiza Paraná, que atende a 396 municípios do Estado, está com inscrições abertas até o dia 15 de maio. O curso tem início previsto para 19 de maio e duração de seis meses. A meta é atender 17 mil pessoas, em 1,2 mil turmas que estão sendo abertas em 2025.





Os jovens, adultos ou idosos interessados devem preencher um formulário online ou ir a uma escola estadual no município de residência para realizar a inscrição. A iniciativa é aberta a qualquer pessoa com idade igual ou superior a 15 anos, que não foi alfabetizada na idade certa e queira concluir o processo de alfabetização.

CARGA HORÁRIA DE 300 HORAS





Gratuitas e presenciais, as aulas ocorrerão duas vezes por semana, em escolas da rede estadual cadastradas no programa. A carga horária total é de 300 horas.

Além de comparecer às aulas, os estudantes deverão realizar atividades propostas pelos professores e testes cognitivos de entrada e saída. Os alfabetizandos terão acesso a alimentação, caderno de atividades e kit de material escolar.





ALFABETIZA PARANÁ

O programa é coordenado pela Seed-PR (Secretaria de da Educação do Paraná), por meio do Departamento de Educação Profissional e EJA (Educação de Jovens e Adultos), e visa reduzir o analfabetismo entre jovens, adultos e idosos no Estado. O objetivo da ação é alfabetizar até 17 mil paranaenses, distribuídos em 1,2 mil turmas.





Segundo o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, o programa representa o compromisso do Governo do Paraná com a inclusão social e a igualdade de oportunidades. “As políticas de combate ao analfabetismo não são apenas uma necessidade educacional, mas também um instrumento poderoso de justiça social. Quando ensinamos alguém a ler e escrever, estamos garantindo sua dignidade e ampliando suas possibilidades. Seguiremos firmes nessa missão, trabalhando juntos para que o conhecimento chegue a todos os paranaenses”, afirmou.

Selecionados por meio de chamamento público no início do ano, os professores receberão uma bolsa mensal de R$ 1.200,00 por turma, e poderão atuar em até duas turmas simultaneamente. Os alfabetizadores são responsáveis por identificar e cadastrar os alunos, organizar turmas, aplicar testes de desempenho e monitorar a frequência dos estudantes, entre outras ações.





O financiamento do programa provém de um saldo remanescente de R$ 17 milhões repassados pelo governo federal, por meio do PBA (Plano de Ações Articuladas). A Seed-PR será responsável pelo pagamento das bolsas. Mais informações estão disponíveis no site do Alfabetiza Paraná .

NÚMEROS





Dados divulgados em 2024 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam uma redução de dois pontos percentuais na taxa de analfabetismo no Paraná entre 2010 e 2022, anos em que foram realizados os últimos censos. Neste intervalo de tempo de 12 anos, a proporção de pessoas residentes no Paraná que não sabem ler e escrever caiu de 6,3% para 4,3%, alcançando o menor índice histórico. Em 2000 a taxa era de 9,5%.





