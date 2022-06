Amigos prestam homenagens a paraquedista morto em Arapongas

O corpo do instrutor de paraquedismo, Luis Carlos Vieira, 51, foi velado neste domingo (26), na Capela do Prever, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina). O sepultamento está marcado para as 16h, no Cemitério Municipal.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O acidente com a aeronave, que pertencia a Vieira, ocorreu na tarde de sábado (25) durante uma tentativa de aterrisagem no aeroporto da cidade, que fica no km 5 da PR-218. Outras duas pessoas que estavam no avião, o filho de Luiz, de 18 anos, e o piloto, ficaram feridos e foram encaminhados ao Honpar (Hospital Norte Paranaense), em Arapongas.

Continua depois da publicidade





Muito conhecido na região, Vieira tem recebido homenagens de amigos e familiares nas redes sociais. Em Londrina, o técnico de manutenção de paraquedas, Luciano Miguel da Silva, que também é de Arapongas, lamentou a morte do amigo. "A gente se conhecia desde os 18 anos e ele foi o fundador do Clube de Paraquedismo de Arapongas Sky Diver´s. O paraquedismo era a profissão dele e o Brasil todo sente essa perda porque ele era muito conhecido entre os esportistas", afirma.





O instrutor de paraquedismo em Londrina, Fabrício Macoto, também guarda boas lembranças com Vieira. "Já saltamos juntos. Todos estão muito tristes com o ocorrido porque quando alguém do nosso meio parte, todos sentem muito", diz. Vieira era casado e deixa dois filhos. Nas eleições de 2020, ele foi candidato a vereador pelo PDT (Partido Trabalhista Brasileiro).





A aeronave foi fabricada EM 1968 pela Neiva Indústria Aeronáutica Ltda. , empresa incorporada pela Embraer, e foi classificada na categoria privada experimental. A aeronave possuía autorização para voo diurno visual e o número máximo de passageiros é de três ocupantes.



Continua depois da publicidade



A reportagem tentou contato com a gerência do aeroporto e com Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos na tarde deste domingo, mas não obteve retorno. Caberá a uma equipe da Cenipa ir a Arapongas para apurar as causas do acidente. (Colaborou Vítor Ogawa)