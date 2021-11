Aos 31 anos, secretária de Saúde de Rolândia sofre paradas cardíacas e está na UTI

secretária Municipal de Saúde de Rolândia, Paloma de Souza Cavalcante Pissinati, sofreu duas paradas cardíacas na manhã desta segunda-feira, antes de ir ao trabalho e precisou ser internada na UTI do HU de Londrina. Segundo o prefeito Ailton Maistro, em vídeo divulgado pela assessoria de imprensa do município, declarou que "Isso é decorrente de uma embolia pulmonar. Graças a Deus, ela foi socorrida e está no HU."

Ele ressaltou que a secretária foi submetida a um procedimento para estabilizar a situação dela em relação a essa embolia pulmonar. Visivelmente emocionado, ele pediu para que todos aguardem e rezem para que a secretária se restabeleça o mais rápido possível. "Estamos acompanhando pari passu. Ela está sendo muito bem tratada", ressaltou o prefeito.



A secretária, que possui 31 anos, estava reclamando de dores desde quarta-feira, mas não teria compartilhado com os colegas sobre a origem desse incômodo, tampouco sobre a intensidade dessass dores. Nesta segunda-feira (22), as dores se intensificaram e ela buscou atendimento médico, que acabou resultando na internação dela.