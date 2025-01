Apenas oito cidades do Paraná vão atravessar um século no “G-20”, aponta Ipardes

O Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social divulgou em dezembro a população projetada para os 399 municípios do Estado em 2050 e movimentou as conversas em muitas rodas de “demógrafos amadores” do rio Paraná ao Oceano Atlântico, das barrancas do Iguaçu às represas do Paranapanema.





Além de todas as considerações menos surpreendentes como a concentração dos municípios mais populosos no colar metropolitano de Curitiba, da constatação de que Londrina continuará sendo o município paranaense surgido no século XX com mais moradores nas próximas gerações, do vertiginoso crescimento vai demonstrar na celebração do seu bicentenário em 2053.

No centenário, comemorado com pompa e circunstância na capital, a realidade era outra, com a face ocidental do Estado ainda em processo de antropização. Havia excitação e curiosidade naquela Curitiba, de 200 mil moradores e naquele Estado ainda em processo de colonização: onde tanto progresso iria nos levar?





Se no bicentenário, a previsão é que o Paraná já esteja na curva demográfica descendente (o pico de 12,46 milhões será atingido em 2044) mas ainda entre os cinco estados mais populosos, naquele período o Paraná figurava na 9ª colocação, com uma população de 2,1 milhões, pouco mais da metade do número de habitantes do Rio Grande do Sul.

O desfile cívico triunfal na Avenida XV de Novembro, a Exposição Internacional do Café e a chamada Feira de Curitiba, com grandes pavilhões instalados em uma área baldia do Tarumã (onde hoje estão o Colégio Militar e o conhecido ginásio poliesportivo), impressionaram o presidente Getúlio Vargas, menos de um ano antes do seu suicídio.





No banquete oferecido pelo governador Bento Munhoz da Rocha ao presidente, Vargas fez um discurso descrevendo o momento brilhante da economia paranaense e resumindo o clima de euforia da efeméride: “O Paraná é um espelho de otimismo e de esperança, em que vemos engrandecida e venturosa a imagem da Pátria. Guardarei para as horas do meu labor devotado ao País e aos seus problemas, as exultantes impressões destes dias de festa, vividos onde a vida se mostra tão promissora e ao calor de uma hospitalidade que profundamente me comove. Fortaleço-me no vosso exemplo. A lição do Paraná reacende a fala da nossa fé inabalável nos destinos do Brasil”.

No Paraná de 2050, as grandes cidades do interior estarão espalhadas por todas as regiões, conforme a projeção do Ipardes. No grupo dos 20 municípios mais populosos, usando uma divisão regional histórica e já extinta, sete são do Norte Novo, quatro do Norte Novíssimo, quatro do Oeste, duas do Sudoeste, duas dos Campos Gerais e uma do Centro.







