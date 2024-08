Após ser vendida, Compagas anuncia investimento de R$ 2,5 bilhões no Paraná

A Compagas (Companhia Paranaense de Gás) anunciou, nesta terça-feira (20), o investimento de R$ 2,5 bilhões para os próximos 30 anos no Paraná previsto no novo contrato de concessão que acaba de entrar em vigor. Deste montante, serão R$ 505 milhões já nos primeiros cinco anos.





O valor total será aplicado nas próximas três décadas para a ampliação da rede de distribuição com a construção de mais de mil quilômetros de novos gasodutos de distribuição em todo o Estado, na interiorização e expansão com atendimento à todas as regiões do Estado, para a inclusão do biometano no portfólio de suprimento, sempre com o compromisso com a sustentabilidade.





Após a Copel, que era a maior acionista, com 51%, vender sua participação, a nova concessão teve início no mês passado e é válida até julho de 2054.

Nesse período, a projeção inicial da Companhia é de ampliar em 122% a rede canalizada de distribuição com a construção dos novos gasodutos no Paraná e conectar mais de 60 mil novos clientes, o que significa um crescimento de 108% nos números.





“Estamos entusiasmados em anunciar o novo capítulo da história da Compagas, certos de que os próximos 30 anos serão marcados por ainda mais desenvolvimento para nosso Estado e para o crescimento da produtividade em indústrias aqui instaladas”, explicou Rafael Lamastra Jr, CEO da Companhia.



A previsão também é de fornecer gás canalizado para 22 novas cidades no Paraná, chegando a um total de 34 municípios atendidos, o que representa o atendimento a 70% do PIB do Estado. A Compagas ainda tem como objetivo atender todas as 10 mesorregiões do Paraná estimulando o uso do biometano como combustível sustentável em suas redes.







“Estamos com um movimento importante na Companhia de fomentar o uso do biometano em nossas operações. Temos um olhar atento às transformações para descarbonização, em especial pelas indústrias, e por isso, vamos contribuir para o fornecimento de um gás renovável e eficiente para todos os nossos clientes”, explicou Lamastra.







O investimento de R$ 505 milhões para os próximos cinco anos será direcionado para a expansão do fornecimento de gás natural e biometano nas redes de distribuição e para conectar clientes no Norte do Paraná e na Lapa. Este volume integra o valor projetado no novo contrato de concessão válido até 2054.





