Apreensões de contrabando quadruplicaram no estado em 2021, mostra balanço

A apreensão de contrabando (matérias eletrônicos e outros produtos) em 2021 quase quadruplicou se comparada com o ano anterior, segundo o balanço anual de atividades da BPFron (Batalhão de Polícia de Fronteira), unidade especializada da PM (Polícia Militar) responsável por atuar no combate à criminalidade em toda a região fronteiriça do Paraná.

No ano passado foram 16.669 volumes de materiais, enquanto em 2020 o número foi de 4.248. Também foram apreendidas 41,4 toneladas de drogas (11% a mais que em 2020, 37 toneladas).

De acordo com o comandante do BPFron, tenente-coronel André Dorecki, além de conduzir ações próprias para coibir a criminalidade na fronteira, o batalhão também é responsável por prestar o apoio e trabalhar integrado às demais forças de segurança, estaduais, municipais e federais, que atuam na região.

“Trabalharmos em conjunto com as demais unidades da Polícia Militar que agem nos municípios fronteiriços e atuamos de forma integrada com a Polícia Civil, com a Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, com a própria Receita Federal, como órgão fiscalizador, com o Exército Brasileiro, e até mesmo com polícias de outros estados e países vizinhos. O objetivo é utilizarmos de todas as ferramentas disponíveis, para impedir que o crime entre no País, o que até o momento tem dado bons resultados”, explica o comandante.

A apreensão de cigarros contrabandeados diminuiu. Em 2021, foram 2,9 milhões de pacotes, enquanto que em 2020 foram 3,4 milhões. O trabalho contínuo do batalhão também retirou de circulação 149 armas de fogo ilegais em 2021, junto com mais de 2,2 mil munições. Em 2020, foram 81 armas de fogo apreendidas e 1.433 munições - um pouco mais da metade da apreensão em 2021.

“O recolhimento destes armamentos incide diretamente na redução de outros índices de criminalidade, como roubos e homicídios, auxiliando, assim, na inibição de crimes futuros”, ressalta Dorecki.

Segundo o comandante, o volume grande de drogas apreendidas indica que grande parte da circulação ilícita no Paraná foi localizada na área de fronteira. "Impedimos a circulação deste ilícito no estado ou em estados vizinhos", afirma Dorecki.



Hórus





Desde 2019, de acordo com o tenente-coronel, o BPFron também atua como um dos líderes em apreensões pela Operação Hórus, desencadeada pelo MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública). O ano de 2021 também foi o da maior apreensão de maconha da história do batalhão, com 12,7 toneladas da droga recolhida de uma só vez. A ocorrência foi em janeiro do ano passado, em Toledo, no Oeste, e resultou no recolhimento, também, do caminhão que a levava e na prisão de cinco homens.



Agrotóxicos





O balanço de 2021 também aponta redução de quase 50% nas apreensões de agrotóxicos ilegais: no ano passado foram 4.521 unidades e ano anterior 8.964. Já o número de veículos recolhidos ao pátio por irregularidades, uso para o crime ou pendências, aumentou em 25% - de 62 para 78.

“As apreensões de contrabando, agrotóxicos e drogas em geral também refletem na apreensão de veículos com pendências administrativas ou simplesmente ilegais, dado que, em alguns casos, eles estão interligados com crimes que envolvem o transporte de ilegalidades”, conta o tenente-coronel. “Devemos lembrar, ainda, dos resultados que não são mensuráveis, como o número de crimes que foram evitados simplesmente pela presença policial nos locais de atuação”.



Cobra





Ao longo do ano, o batalhão também contou com ações constantes do COBRA (Corpo de Operação de Busca e Repressão Aquática), pelotão especializado no combate aos crimes incidentes nos rios e lagos na região da fronteira.

O grupo monitora cerca de 300 portos clandestinos (atracadouros improvisados utilizados por criminosos para carregar ou descarregar contrabando, drogas e armas) que ficam espalhados pelas margens do Rio Paraná e do Lago de Itaipu, o que reflete, também, na apreensão de materiais ilegais e drogas que tentam introduzir no país por água e que acabam barradas pelas equipes.



Divisas integradas