Apucarana terá feirão de empregos para mulheres e jovens na próxima terça

A 2ª edição do “Empregabilidade Mulher” de Apucarana (Centro-Norte), com vagas para todas faixas etárias; e “Empregabilidade 1º emprego”, direcionada para jovens, serão realizadas na terça-feira (29), das 9h às 16h, no Espaço das Feiras. A promoção é da Prefeitura de Apucarana, em parceria com o Fórum Desenvolve Apucarana e a Câmara do Ensino Superior de Apucarana, além de várias entidades.





Serão disponibilizadas cerca de 200 vagas aos jovens, que buscam seu primeiro emprego; A captação está sendo feita pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) e a Agência do Trabalhador. As vagas para mulheres, em todas as faixas etárias, podem chegar a 400.

Segundo o gerente da Agência do Trabalhador de Apucarana, Guilherme Henrique, os candidatos às vagas serão atendidos, orientados e encaminhados para entrevistas nas empresas que estão disponibilizando emprego.





“Além das vagas de emprego exclusivas para mulheres, serão ofertados cursos de capacitação e oportunidades de estágios, durante o Empregabilidade Mulher Apucarana”, informou o secretário de Assistência Social, Juliano Dalla Costa;.

O presidente do Fórum Desenvolve Apucarana, Luiz Sérgio Hilário, disse que o slogan da segunda edição do Empregabilidade Mulher e Jovens de Apucarana é “existe a vaga e a certeza do encaminhamento”. Ele anuncia que alguns supermercados também estarão no feirão e irão fazer contratações imediatas no evento.





O evento Empregabilidade Mulher Apucarana e 1º emprego para os jovens está sendo realizado com o apoio do Sesc, Senac, Senai, Unespar, UFTPR, FAP, Facnopar, CIEE, Fórum de Desenvolvimento de Apucarana, Câmara de Ensino Superior de Apucarana (CESA), Associação dos Engenheiros de Apucarana, ACIA, Câmara da Mulher Empreendedora, Sivale, Sivana e Viação Apucarana Ltda (Val). (Com informações da Prefeitura de Apucarana).