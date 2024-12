Arapongas e Cambé alertam para golpe do alvará de funcionamento

A secretaria de Fazenda de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) informa que o número de empresários e representantes de empresas que receberam e-mail relatando supostas irregularidades no alvará de funcionamento aumentou novamente nos últimos dias. A prática começou a ser realizada em outubro e trata-se de um golpe, alerta a prefeitura.





O e-mail, que voltou a circular com mais frequência, diz que a empresa está sendo notificada por possível irregularidade no alvará de funcionamento, conforme denúncia anônima. O contato também ressalta que o empresário poderá receber sanções, multas e até o fechamento temporário da empresa até que a situação seja regularizada. A mensagem ainda apresenta um link para a possível resolução do problema.

CUIDADOS





A Prefeitura de Cambé não pede, por meio de nenhuma mensagem ou contato, para clicar em link através de seus contatos. Essa tática pode ser utilizada para roubar informações, espalhar malware, extorquir dinheiro ou realizar outras atividades ilegais.





Outros detalhes também são importantes para serem observados, como, por exemplo: todo e-mail enviado pela Prefeitura de Cambé termina com @cambé.pr.gov.br.

O município já tomou as medidas necessárias para apurar o caso e fez um boletim de ocorrência ainda em outubro, quando o golpe começou a circular.





Em caso de qualquer dúvida, entre em contato primeiramente com a Secretaria de Fazenda através do telefone (43) 3174-2900.

ARAPONGAS





A Prefeitura de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), também alerta para o envio de e-mails falsos que informam sobre supostas irregularidades em alvarás de funcionamento. As mensagens foram enviadas a diversos estabelecimentos comerciais do município.





A Prefeitura reforça ainda que não realiza tal tipo de comunicação por e-mail e esclarece que o endereço de e-mail utilizado no disparo das mensagens fraudulentas não pertence à administração municipal.

Em caso de dúvidas e para obter outras informações, os contribuintes devem entrar em contato com o setor de Tributação, que fica situado no Paço Municipal (Rua das Garças, nº 750 – Centro), de segunda a sexta-feira (exceto feriados ou recessos), das 8h às 14h - sem intervalo. Ou pelo telefone: 3902-1314 / 3172-0211/ IPTU/Dívida ativa: 3902-1275.





(Com informações das Prefeituras de Cambé e Arapongas)