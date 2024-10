Arapongas é o maior produtor de ovos para consumo humano no Paraná

Município com aproximadamente 120 mil habitantes localizado na Região Metropolitana de Londrina, Arapongas é o maior produtor de ovos para consumo humano do Paraná.







Levantamento feito pelo Deral (Departamento de Economia Rural), órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento), aponta que a produção de ovos para consumo humano em Arapongas representou 16% na participação do VBP (Valor Bruto da Produção Agropecuária) para a atividade no estado em 2023.



Em segundo lugar no ranking ficou Santo Antônio do Sudoeste, no sudoeste paranaense, com 8% de participação no ano passado.







O VBP (riqueza contabilizada dentro da porteira) advindo da produção de ovos em Arapongas alcançou a cifra de R$ 173,5 milhões em 2023.



Renan Rodrigues Manoel, secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Serviços Públicos, destaca que algumas características tornaram Arapongas o maior produtor de ovos para consumo humano no estado.







“Sua localização geográfica favorece a produção e a destinação final do produto, por estar em um eixo modal muito importante no norte do Paraná. Outro ponto é a infraestrutura da cidade, com grande produção de insumos agrícolas no município, como soja e milho, base da alimentação das aves”, lista.



Arapongas conta hoje com 10 granjas produtoras de ovos (avicultura de postura), responsáveis por uma produção anual que ultrapassa a marca de 460 milhões de ovos.







“A robustez desse número coloca a cidade em uma posição de destaque não apenas dentro do estado, mas também como uma das principais produtoras de ovos do Brasil. As 10 granjas locais são um reflexo de uma atividade bem estruturada e extremamente relevante para a economia da cidade, que gera 920 empregos diretamente ligados à produção de ovos”, detalha o secretário.

A diretora municipal de Agricultura, Vicky Vergara, acrescenta que todas as granjas de ovos do município possuem seus engenheiros agrônomos e técnicos responsáveis que prestam todo o suporte técnico aos produtores. “É um atendimento particular de cada granja”, pontua.



A produção de ovos para consumo humano em Arapongas abastece o Paraná e todos os outros estados brasileiros, sendo que mais de 98% da produção é voltada ao mercado interno.







Entre os maiores desafios dos produtores, o secretário de Agricultura aponta o preço dos insumos agrícolas. “Esses insumos são cotados em dólares e sofrem muita variação do câmbio (mercado externo)”, explica.



Ele acrescenta que a secretaria apoia os produtores ao fazer a recuperação e a manutenção das estradas rurais, deixando-as em perfeito estado de trafegabilidade.







“Estamos sempre em contato com os produtores rurais se reunindo e discutindo estratégias viáveis para aumentar a produção local com qualidade e rentabilidade para todas as engrenagens envolvidas nesta cadeia de suma importância ao nosso município”, conclui.