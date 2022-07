Arapongas e Rolândia terão pavimentação em estradas rurais

Já na estrada do Ceboleiro, os investimentos chegam a R$ 840 mil, com uma contrapartida da Prefeitura de Rolândia, no valor de R$ 40 mil. A pavimentação com pedras irregulares contempla um trecho de quase 2 km e foi iniciada há cerca de um mês. Os investimentos fazem parte do programa Estradas Rurais, do Governo Estadual.

São quase cinco quilômetros de pavimentação, sendo 2,5 km em Arapongas que, segundo o prefeito Sérgio Onofre, estão em fase adiantada. “A obra já está quase chegando em Rolândia. Esse trecho era de terra e as melhorias irão beneficiar principalmente os agricultores e o transporte escolar”, diz. Os recursos, no valor aproximado de R$ 1,2 milhões, são da Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).

Duas importantes estradas rurais nas cidades de Rolândia e Arapongas, na Região Metropolitana de Londrina, estão sendo pavimentadas com pedras irregulares, atendendo um desejo antigo de moradores. As obras irão beneficiar os dois municípios vizinhos, já que a estrada do Bandeirantes, mais conhecida como estrada da Igrejinha, em Arapongas, recebe as melhorias sentido a estrada do Ceboleiro, em Rolândia. A via servirá como ligação alternativa entre as duas cidades.

Ligação entre parques industriais





Juntas, as prefeituras de Rolândia e de Arapongas buscam agora recursos com o Governo do Estado para a construção de uma avenida ligando a estrada do Ceboleiro com o parque industrial de Arapongas. Segundo o prefeito de Arapongas, a ideia começou a ser formulada no início deste ano e na semana passada ele se reuniu com o prefeito de Rolândia, Ailton Aparecido Maistro, para apresentar o projeto.







“O estudo prevê uma grande avenida com um canteiro central que abrigará uma ciclovia. O que nós acordamos é que nas duas extremidades ficarão os parques industriais. Nas duas cidades já se tem indústrias instaladas nessas localidades, mas assim que a avenida ficar pronta, com certeza será um atrativo a mais às empresas pela facilidade de ligação entre os municípios. É algo que irá demandar várias etapas, entre elas a elaboração do projeto, apresentação da proposta aos proprietários de terras daquelas regiões para uma possível desapropriação e outros trâmites”, afirma Onofre.





Continue lendo na FOLHA