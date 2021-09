Arapongas inicia vacinação de adolescentes de 17 anos sem comorbidades

Arapongas inicia a vacinação de adolescentes sem comorbidades contra o coronavírus nesta quarta-feira (29). Neste dia, o munípio aplica a primeira dose para aqueles com 17 anos completos

Locais





A vacinação acontece no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), das 13h às 19h, e no Cisam,apenas para as mulheres, das 9h às 16h.





É indispensável que os adolescentes levem o Cartão Nacional do SUS, CPF, documento com foto e termo de concentimento para os país ou responsáveis.

