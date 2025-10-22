Arapongas presta última homenagem a socorrista do Samu falecido nesta terça

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) prestou as últimas homenagens, na tarde desta quarta-feira (22) ao condutor socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Márcio Batista do Nascimento, de 46 anos, que faleceu na terça-feira (21).





Ele foi velado no município, e vários órgãos da Saúde e Segurança integraram o cortejo fúnebre, que seguiu para Apucarana (Centro-Norte), onde será sepultado. Ele deixa esposa e três filhos.



A Prefeitura de Arapongas manifestou pesar pelo falecimento de Batista. "Neste momento de dor, a administração municipal expressa condolências e solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e conforto a todos."

A morte do socorrista causou comoção entre os colegas e profissionais da área da Saúde. De acordo com o perfil oficial do Samu de Arapongas, ele era conhecido como Marcinho. "Um grande ser humano e um profissional com uma carreira ilibada e dedicada a servir o próximo”, comentaram os colegas. “Estamos todos muito tristes com sua repentina partida, mas sabemos que Deus irá confortar a todos, principalmente sua família. Descanse em paz, amigo. Você cumpriu sua missão de forma exemplar e deixa um grande legado a todos nós”, finalizam.

