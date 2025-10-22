Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
46 anos

Arapongas presta última homenagem a socorrista do Samu falecido nesta terça

Redação Bonde com assessoria de imprensa
22 out 2025 às 17:29

Compartilhar notícia

Divulgação
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) prestou as últimas homenagens, na tarde desta quarta-feira (22) ao condutor socorrista do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Márcio Batista do Nascimento, de 46 anos, que faleceu na terça-feira (21).


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

Ele foi velado no município, e vários órgãos da Saúde e Segurança integraram o cortejo fúnebre, que seguiu para Apucarana (Centro-Norte), onde será sepultado. Ele deixa esposa e três filhos.


A Prefeitura de Arapongas manifestou pesar pelo falecimento de Batista. "Neste momento de dor, a administração municipal expressa condolências e solidariedade aos familiares e amigos, desejando força e conforto a todos."

Cadastre-se em nossa newsletter


A morte do socorrista causou comoção entre os colegas e profissionais da área da Saúde. De acordo com o perfil oficial do Samu de Arapongas, ele era conhecido como Marcinho. "Um grande ser humano e um profissional com uma carreira ilibada e dedicada a servir o próximo”, comentaram os colegas. “Estamos todos muito tristes com sua repentina partida, mas sabemos que Deus irá confortar a todos, principalmente sua família. Descanse em paz, amigo. Você cumpriu sua missão de forma exemplar e deixa um grande legado a todos nós”, finalizam.

Arapongas homenagem samu morte Falecimentos
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas