Arapongas recebe primeira edição de 2025 da Assembleia Itinerante

A Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) promove no dia 5 de fevereiro, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), a primeira edição do projeto Assembleia Itinerante do ano de 2025. Na ocasião, os deputados estaduais participam de uma sessão especial de interiorização, que acontecerá durante a Movelpar Home Show, com início às 18 horas, para ouvir as demandas e receber as reivindicações da população, aproximando o Parlamento estadual dos cidadãos.





Além da solenidade especial, que contará com a presença de autoridades estaduais e regiões, também será montado um estande no local, onde a população poderá se reunir com os parlamentares, apresentando suas demandas e conhecendo de perto o dia a dia do Legislativo estadual. Criado pela Mesa Executiva, o projeto Assembleia Itinerante já acontece há dois anos. Neste período foram recebidas mais de quatro mil sugestões e reivindicações de paranaenses.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No ano passado, os municípios de Arapongas, Francisco Beltrão, Telêmaco Borba, Paranavaí, Astorga e Ivaiporã sediaram sessões especiais da Assembleia Itinerante. Já Umuarama, Londrina e Maringá receberam o estande da Assembleia Itinerante. Em 2023, as sessões especiais aconteceram nas cidades Londrina, Maringá, Paranaguá, Castro, Santo Antônio da Platina, Fazenda Rio Grande, Ponta Grossa, Irati e Dois Vizinhos. A interiorização tem como principal finalidade aprimorar a interlocução da Casa Legislativa com os paranaenses.





Canal direto com o cidadão

Publicidade





Nestes dois anos de encontros, o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD); o deputado Alexandre Curi (PSD), 1º secretário; e os deputados que representam os municípios das respectivas regiões onde os eventos foram realizados, receberam inúmeras entidades do agronegócio e de classe, além de membros da sociedade civil organizada, ouvindo demandas e reivindicações.





No decorrer das atividades, documentos com as principais sugestões da região foram entregues aos parlamentares. E, como já virou tradição na programação da Assembleia Itinerante, personalidades de destaque na sociedade das principais regiões do estado foram homenageados com diplomas de menção honrosa da Assembleia Legislativa. Esse gesto representa o reconhecimento público aos esforços empreendidos pelos homenageados, em diversos segmentos, e que contribuem para o crescimento do Paraná.

Publicidade





Além da participação dos deputados estaduais, todos os eventos contaram com as presenças de representantes do Governo do Estado, de prefeitos, vereadores, lideranças políticas dos municípios e de representantes da sociedade civil. No período em que a Assembleia se instala em um município, os cidadãos são bem-vindos num estande exclusivo do Poder Legislativo, onde podem se reunir com os deputados, apresentando sugestões de projetos de lei ou discutir propostas para a região.





Ali, a população também tem a oportunidade de se informar sobre todas as ações e projetos desenvolvidas pelo Parlamento estadual. No decorrer da agenda de trabalho, são distribuídos informativos detalhando as atividades legislativas, material que tem atraído, especialmente, a atenção dos jovens estudantes. Com essa iniciativa, que agora chegará a Arapongas, a Assembleia Legislativa do Paraná segue marcando presença nas principais feiras e festas dos grandes municípios do estado, estabelecendo um canal direito entre a sociedade e o Legislativo, fortalecendo a cidadania. (Com informações da assessoria da Alep)