Arapongas registra queda de 43% em acidentes com mortes no trânsito

A Sestran (secretaria municipal de Segurança Pública e Trânsito) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou nesta quinta-feira (11) os dados do Placar da Vida de 2023. O relatório dos acidentes de trânsito no perímetro urbano, através de registros consolidados entre a Guarda Municipal de Arapongas e Polícia Militar, aponta uma redução nos acidentes com óbitos, atropelamentos e feridos, em um comparativo entre 2022 e 2023.



Conforme os dados, de janeiro a dezembro de 2022 foram contabilizados 894 acidentes, sendo que no mesmo período de 2023 foram 891. No quesito acidente com resultado de morte, Arapongas registrou 14 em 2022 e oito no ano passado, uma redução de 43%. Queda também no número de feridos, sendo 471 em 2022 e 418 em 2023 (redução de 11%). Também houve redução no número de atropelamentos, com 40 durante todo o ano de 2022 e 27 em 2023 (redução de 32,5%).



O número de acidentes envolvendo bicicletas e motos continua preocupando. Conforme a Sestran, em 2022 foram registradas 51 ocorrências com bicicleta. Já em 2023, o número subiu para 69, um aumento de 26%. Os acidentes com motos somaram 459 em 2022 e 457 em 2023 (crescimento de 3,5%).





Atitudes prudentes



Câmeras de monitoramento