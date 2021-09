Arapongas tem vagas de emprego como atendente, auxiliar de cozinha e vendedor

A Agência do Trabalhador de Arapongas, na região metropolitana de Londrina, disponibiliza, nesta segunda-feira (13) vagas de emprego como atendente, auxiliar de cozinha, marceneiro, padeiro e vendedor.

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Arapongas, situada na rua Condor, 1145, no centro, das 8h às 17h. Em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), é indispensável o uso de máscaras.





Veja as vagas:

Alinhador de pneus



Assistente administrativo

Atendente de balcão

Atendente de lanchonete

Auxiliar de açougue

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de depósito

Auxiliar de expedição

Ajudante carga e descarga

Auxiliar de compras

Assistente de RH

Auxiliar de funileiro

Auxiliar padaria

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de logística

Auxiliar geral

Auxiliar de produção

Auxiliar de escritório

Auxiliar técnico

Balconista de açougue

Carpinteiro

Cozinheira nos serviços domésticos

Camareira

Costureira/roupas/uniformes

Chapeiro

Consultor de vendas

Caseiro

Costureira

Empregada doméstica

Empregada doméstica – trabalhar meio período

Encarregado de produção

Encarregado de obras

Encarregado de açougue

Eletromecânico

Fiscal de prevenção de perda

Funileiro

Lombador

Laminador de espumas

Lubrificador de automóveis

Lavador de peças

Marceneiro

Mecânico de motos

Mecânico de máquinas para indústria moveleira

Motorista de caminhão

Motorista carreteiro

Montador de móveis

Montador de estofados

Montador de automóveis

Motorista entregador

Office boy/girl

Operador de máquinas (furadeira, cnc, coladeira de borda, serraria…)

Operador de pintura

Operador de seccionadora

Operador de furadeira

Operador de telemarkting por telefone (vendas)

Operador de caixa

Operador de tupias

Químico industrial

Padeiro

Pregador de estofados

Panfleteiro

Pintor automotivo

Polidor de automóveis

Recepcionista secretaria

Repositor

Servente de obras

Supervisor de produção

Soldador

Tutor de pólo

Técnico segurança do trabalho

Trabalhador rural

Tapeceiro

Torneiro mecânico

Vendedor balconista

Vendedor pracista

Vendedor externo/interno