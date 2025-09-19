Às vésperas de completar 40 anos, UBS de Cambé será reinaugurada nesta sexta

A comunidade da Vila Guarani e região vai receber nesta sexta-feira (19), às 16h, a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Edgard Paes de Mello, uma das primeiras estruturas de saúde construídas em Cambé. O espaço, que completa 40 anos em outubro, passou por uma revitalização completa após décadas sem reformas significativas.





Foram investidos R$ 148,4 mil na obra, que incluiu pintura, reparos estruturais, construção de mais um banheiro e de uma sala de coordenação, além da aquisição de móveis planejados para a farmácia, equipamentos, longarinas e toldo. O objetivo é garantir mais qualidade e acolhimento para os mais de oito mil usuários atendidos pela UBS.

Inaugurada em 6 de outubro de 1985, a unidade havia recebido apenas uma reforma simples em 2001, e já não contava com estrutura adequada. Agora, com a ampliação de ambientes e melhorias em toda a instalação, a unidade passa a oferecer mais conforto e dignidade tanto para usuários quanto para profissionais de saúde.



