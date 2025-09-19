Às vésperas de completar 40 anos, UBS de Cambé será reinaugurada nesta sexta

A comunidade da Vila Guarani e região vai receber nesta sexta-feira (19), às 16h, a reinauguração da Unidade Básica de Saúde (UBS) Edgard Paes de Mello, uma das primeiras estruturas de saúde construídas em Cambé. O espaço, que completa 40 anos em outubro, passou por uma revitalização completa após décadas sem reformas significativas.
Foram investidos R$ 148,4 mil na obra, que incluiu pintura, reparos estruturais, construção de mais um banheiro e de uma sala de coordenação, além da aquisição de móveis planejados para a farmácia, equipamentos, longarinas e toldo. O objetivo é garantir mais qualidade e acolhimento para os mais de oito mil usuários atendidos pela UBS.
Inaugurada em 6 de outubro de 1985, a unidade havia recebido apenas uma reforma simples em 2001, e já não contava com estrutura adequada. Agora, com a ampliação de ambientes e melhorias em toda a instalação, a unidade passa a oferecer mais conforto e dignidade tanto para usuários quanto para profissionais de saúde.
A UBS do Guarani atende moradores de 11 bairros, entre eles Guarani, Cambé III, Cambé V, Euthymio Casaroto, Santa Lúcia e Ulisses Guimarães. São cerca de 1.500 consultas médicas por mês, com média de 250 atendimentos diários. Para dar conta da demanda, a equipe é formada por 41 servidores, entre médicos, ginecologista, pediatra, dentistas, enfermeiros, psicólogo, educador físico, técnicos e agentes de saúde.
“Essa era uma demanda muito requisitada pela população local, porque por muito tempo essa Unidade ficou esquecida pelas administrações. Agora, levamos mais dignidade, qualidade, um espaço que seja de fato adequado para atender toda aquela comunidade”, destacou o prefeito Conrado Scheller.
A UBS Edgard Paes de Mello está localizada na Rua Vitória, 307, Vila Guarani.
BONDE NAS REDES SOCIAIS
Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.
Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.