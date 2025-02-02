Assembleia Legislativa inicia era Alexandre Curi na segunda-feira

Após uma década comandada pelo veterano deputado Ademar Traiano (PSD), a Mesa Diretora da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná ), toma posse nesta segunda-feira (3) para o biênio 2025/2027 sob a presidência de Alexandre Curi (PSD), 45 anos. Traiano, que presidia a Alep desde 2015, teve a gestão questionada por ter admitido ao MP-PR (Ministério Público do Paraná) no final de 2022 ter recebido propina de R$ 100 mil para renovar um contrato da TV Assembleia em um acordo de não persecução processual.





O Legislativo segue sendo comandado pelo partido do governador Ratinho Junior, o PSD, que na eleição municipal em 2024 mostrou todo o seu poderio ao eleger 164 prefeitos - 41% dos municípios paranaenses, incluindo Curitiba que está sendo governada por Eduardo Pimentel.

Antes de ser eleito presidente, Curi assumiu o cargo de primeiro secretário, em 2023. O deputado foi eleito por unanimidade para chefiar o Legislativo e diz que pretende pautar a sua gestão em quatro pilares: sustentabilidade, inovação, economia e transparência.





“Ainda na gestão passada, após minha eleição para a presidência da Assembleia, instalamos um comitê de planejamento estratégico para definir o plano de ação, as diretrizes da Assembleia para os próximos anos. Um trabalho inédito, conduzido por servidores da casa, que resultou em um documento com 60 ações que serão balizadoras de todas as nossas práticas daqui para a frente: sempre pautadas nos eixos da transparência, eficiência, sustentabilidade e inovação”, afirmou à FOLHA.

Curi recebeu mais de 237 mil votos nas eleições de 2022, foi a maior votação do estado naquele ano. O número fez com que ele ocupasse a lista dos dez parlamentares mais votados do país. A atuação do deputado nos municípios também é destaque, já que ele é indicado como representante parlamentar junto ao Legislativo e ao Governo do Estado por mais de 170 prefeituras.





O deputado disse que tem um roteiro bem elaborado de como será a condução da Alep durante a permanência dele na presidência.





“Tenho compromisso com a transparência total! Como primeiro secretário, instauramos uma comissão para analisar um a um os itens que ainda deixamos a desejar nos relatórios de transparência da Transparência Internacional e dos Tribunais de Contas do Brasil. Isso resultou em diversas mudanças no nosso Portal da Transparência, que resultou, no final do ano passado, na nossa premiação com o Selo Diamante de Transparência, fomos considerados o órgão público estadual mais transparente do Paraná, atingimos índice de 94% e queremos mais”, ressaltou em entrevista à FOLHA.





