Athletico Paranaense lança campanha assumindo 'pacto' e causa polêmica nas redes sociais

Na última quinta-feira (24), o Athletico Parananese, de Curitiba, lançou uma nova campanha de marketing com o tema "Nós temos um pacto", o que acabou causando uma polêmica nas redes sociais.





O time enfrenta a zona de rebaixamento no Brasileirão e pede o apoio da torcida através de um vídeo publicado nas redes sociais, com imagens de fogo, animais sangrando e uma mensagem sobre um pacto com entidades.





A ideia de que o Athletico possui um pacto com entidades já foi usada pelos torcedores e adversários para ironizar a situação do time e, com a campanha, o clube assume que realmente tem um pacto e pede que o torcedor "desligue o modo Arena e ligue o modo Caldeirão" para apoiar os jogadores.





Já na legenda, o Athletico escreve que o pacto não é com "entidades sobrenaturais, mas com uma força que vem das arquibancadas".