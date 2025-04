Autobiometria facial permitiu atualização de 4,6 mil CNHs de motoristas paranaenses

O projeto de autobiometria facial lançado pelo Detran (Departamento de Trânsito do Paraná) em janeiro já permitiu 4,6 mil atualizações na CNH (Carteira Nacional de Habilitação). A tecnologia, desenvolvida pela Celepar, está disponível no aplicativo do Detran e permite que o próprio cidadão faça a renovação da foto do documento pelo celular.





Atualmente, a funcionalidade está disponível para um grupo restrito de condutores, selecionados automaticamente pelo sistema com base em critérios como a data da última foto registrada e a qualidade da imagem no cadastro.





Quando o usuário tenta agendar um atendimento presencial para coleta biométrica, seja pelo site do Detran-PR ou pelo aplicativo Detran Inteligente, o sistema verifica se ele se enquadra nos requisitos para utilizar o autoatendimento. Caso esteja apto, a opção de atualizar a foto da CNH pelo celular é oferecida imediatamente, tornando o processo mais ágil e prático.





A atualização biométrica por autoatendimento sempre foi uma meta dos órgãos responsáveis pela identidade civil.





“O projeto autobiometria se destaca por combinar tecnologias de Inteligência Artificial para orientar o usuário na captura da foto, garantir a conformidade legal e reforçar a segurança com validação facial e mecanismos antifraude”, afirma Eldimar Soares Teixeira, analista da Celepar responsável pelo projeto.





A solução está integrada ao processo de transformação digital do Detran-PR, tornando o serviço mais ágil, moderno e seguro para os condutores.





“O projeto de autobiometria facial, que iniciamos em fase de testes em janeiro, tem sido um grande sucesso. A tecnologia tem proporcionado mais agilidade, segurança e qualidade no processo de atualização da foto da CNH para os condutores do Paraná”, afirma Adriano Furtado, diretor do Detran/PR.





"Nosso próximo passo é ampliar o serviço, alcançando um número cada vez maior de usuários e garantindo esse benefício a todos os paranaenses", complementa.





Para garantir a melhor experiência no uso da autobiometria e evitar que a captura da imagem seja rejeitada, o Detran-PR orienta os usuários a seguir algumas recomendações:





- Escolher um local com boa iluminação, preferencialmente luz natural





- Manter a lente da câmera limpa para evitar distorções na imagem





- Evitar acessórios que cubram o rosto, como bonés, fones e óculos escuros





- Não utilizar maquiagem pesada, que pode alterar as feições





- Segurar o celular de forma estável e na altura dos olhos durante a captura