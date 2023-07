Avião que estava desaparecido é encontrado no litoral do PR; passageiros morreram

O avião bimotor que decolou de Umuarama (noroeste) com destino a Paranaguá (litoral) e que estava desaparecido desde segunda-feira (3) foi encontrado, nesta sexta-feira (7), na região do Pico Canavieiras, na Serra do Mar (Litoral do Paraná). Os dois passageiros e o piloto que estavam na aeronave morreram. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do governo do Estado.







A aeronave perdeu o contato na segunda-feira por volta das 10h14, faltando pouco menos de 10 minutos para chegar ao destino. As informações oficiais sobre a morte dos funcionários da Casa Civil Heitor Guilherme Genowei Junior, 42, e Felipe Furquim, 35, além do piloto Jonas Borges Julião, 37, que estavam dentro do bimotor, foram divulgadas por uma nota na AEN (Agência Estadual de Notícias).



Desde o ocorrido, o Corpo de Bombeiros faz buscas pela região. Até terça-feira (4), 16 profissionais procuravam a aeronave e as vítimas. Devido à emergência do caso, a equipe foi dobrado, chegando a um total de 35 agentes envolvidos. Drones também estavam sendo utilizados nas buscas.