Bandeirantes volta a sofrer com chuvas e moradores estão isolados

No domingo passado, mais de duas mil pessoas haviam sido afetadas pelo temporal e dez casas foram totalmente interditadas por problemas estruturais. A chuva torrencial atingiu Bandeirantes durante a madrugada deste domingo e em quatro horas choveu mais de 150 milímetros no município.

A cidade de Bandeirantes (Norte Pioneiro) voltou a sofrer com as forte chuvas na madrugada deste domingo (12). Vários bairros sofreram alagamentos, diversas famílias tiveram que ser retiradas de suas casas e dezenas de moradores da zona rural estão isolados.

Além da Defesa Civil, órgãos municipais e Corpo de Bombeiros trabalham no apoio aos moradores afetados com distribuição de marmitas e água e também de limpeza das residências atingidas. Alguns bairros também registram falta de água, em razão de problemas elétricos na distribuição da água.

"O volume de água foi um pouco maior que na semana passada e o nível da água subiu rapidamente. Realizamos atendimento em bairros da região do ribeirão Água do Caia, como Primavera e Bela Vista, e na área rural as localidades mais atingidas foram Sertãozinho, Ormeneze, Cabiúna e Yara, que fica próximo ao Rio Cinzas", afirmou o diretor de Operações e coordenador da Defesa Civil de Bandeirantes, Richard Damasceno de Araújo.

De acordo com a Defesa Civil da cidade, 2.410 pessoas foram atingidas e 260 estão desalojadas. As pessoas retiradas de casa foram levadas para dois abrigos em escolas municipais. Não houve registro de desabrigados, de feridos e nem mortes.

Moradores estão isolados







Pelo menos 35 famílias do bairro Cabiúna, na zona rural de Bandeirantes, estão totalmente isolados em razão das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. "Temos seis saídas daqui, mas por nenhuma é possível passar. Uma ponte está totalmente interditada e a outra está desbarrancando. As estradas tem valetas de um metro que nem trator consegue passar. Em caso de uma emergência, não conseguimos sair", conta a produtora rural Gislene Masson Bartelli, que mora há 11 anos na localidade.





Ela ressalta que nunca viu tanto chuva na região em todos estes anos e o prejuízo da família foi de R$ 50 mil. Na chuva da semana passada, a água invadiu a casa e acabou com toda a infraestrutura elétrica que atende as quatro estufas da propriedade. "A bomba desapareceu e a casa de máquina foi embora na chuva. Ainda bem que temos seguro, mas vamos conseguir refazer tudo somente em 30 dias. Até lá temos que irrigar as estufas com água do poço". A família se prepara para iniciar a colheita de pepinos.





A produtora rural conta que alguns vizinhos estão sem água em razão da chuva desta última madrugada e relata o drama dos moradores. "Em uma semana aconteceu tudo isso, é de assustar. A gente conserta e vem tudo de novo. O medo é do que vai ser daqui para frente. O grande problema é que em Bandeirantes não há conservação do solo. Faltam curvas de nível, caixas de contenção. O volume de água realmente foi muito grande, mas 80% destes problemas poderiam ser evitados".