Bar no Paraná promete 200 chopes de graça se Fernanda Torres for indicada ao Oscar

O Bávaro Bar, em Curitiba, promete distribuir 200 chopes gratuitamente caso a atriz Fernanda Torres seja indicada ao Oscar na próxima quinta-feira (23). A atriz é uma das cotadas ao prêmio pela atuação no filme "Ainda Estou aqui", dirigido por Walter Salles.



Segundo o estabelecimento, a ideia da promoção é celebrar o reconhecimento internacional do cinema brasileiro e dar um motivo especial para que os cinéfilos e fãs da atriz se reúnam em um dos pontos turísticos mais movimentados da cidade. "Fernanda Torres é um ícone do nosso cinema, e uma indicação ao Oscar seria uma conquista enorme não só para ela, mas para toda a cultura nacional. Queremos brindar juntos essa possibilidade e torcer por ela", afirma Luiz Breda, cofundador do Bávaro.

A aguardada lista de indicados será divulgada ao meio-dia. Se a atriz for indicada, a distribuição de chopes acontecerá ao longo do dia, promete o Bávaro.



A Rua 24 Horas, onde o Bávaro está localizado, fica na Rua Visconde de Nácar (s/n), no centro de Curitiba.