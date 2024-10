Bebê de um ano e meio é encontrado caminhando sozinho em Cambé

Uma criança de um e meio foi encontrada caminhando sozinha no jardim Ana Rosa, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina), no final da noite de domingo (20). Um morador do bairro a viu perdida pela calçada, perto de uma farmácia, no momento em que estava guardando o carro na garagem.





O garoto estaria descalço, com fralda e roupas. O homem foi para a delegacia com ele, mas como estava fechada, por ser fim de semana, o levou para casa e imediatamente acionou a PM (Polícia Militar), relatando o caso.

A corporação informou que o Conselho Tutelar da cidade foi chamado na sequência, com o conselheiro dando "andamento na resolução da ocorrência". O conselho destacou à FOLHA que a família da criança foi localizada e ela devolvida. Os pais contaram que o menino teria saído pelo portão e que não perceberam.