Protagonista na transição energética

Biometano pode ser a chave para descarbonização da indústria

Simoni Saris - Grupo Folha
16 ago 2025 às 10:30

Foto: Sérgio Ranalli
Em um cenário de urgência climática e busca por sustentabilidade, a transição energética se tornou um imperativo para o setor industrial. Como um dos maiores consumidores de energia e motor de inovação, a indústria tem um papel crucial na descarbonização da economia. E para empresas que buscam não apenas ganhos ambientais, mas também competitividade a longo prazo, o biometano se apresenta como um protagonista.


O biometano é apontado como o "combustível do futuro". E o Brasil está em uma situação bastante favorável. O país é farto em resíduos, dispõe de tecnologia e em relação ao consumo, tem um grande potencial em razão do alto contingente populacional.

O BEN (Balanço Energético Nacional) 2025, elaborado pela EPE (Empresa Brasileira de Pesquisa Energética), revelou que a matriz energética brasileira atingiu os 50% de renovabilidade no ano passado. E a indústria, o segundo setor que mais consome energia no país, com um percentual de 31,7%, teve importante participação nesse resultado. De 2023 para 2024, o consumo de energia na indústria cresceu 1,4% e o índice de renovabilidade no uso do insumo foi de 64,4%.


Apesar da predominância da eletricidade na estrutura de produção e de consumo de energia na indústria, o uso do biometano cresce gradualmente. O mercado desse combustível avançou em torno de 20% ao ano nos últimos cinco anos. “Temos uma quantidade de resíduos muito grande para transformar em combustível competitivo para deslocar os combustíveis fósseis”, destacou o gerente de Inteligência de Mercado da CIBiogás, Nicolas Berhorst. A instituição de ciência, tecnologia e inovação atua no desenvolvimento do biogás para promover o mercado de energias renováveis.

O biometano é um biocombustível gasoso produzido a partir do tratamento e purificação do biogás, que por sua vez é gerado pela decomposição de resíduos orgânicos. A matéria-prima pode vir de diversas fontes, como efluentes industriais, resíduos da produção de alimentos, dejetos de animais em propriedades rurais ou aterros sanitários.



LEIA MAIS NA FOLHA

