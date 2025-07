Bloqueios dificultam preservação da memória ferroviária no Norte Pioneiro

Um grupo de voluntários que se dedica à conservação da antiga malha ferroviária do Norte Pioneiro tem enfrentado dificuldades para manter seu trabalho em trechos do extinto Ramal do Paranapanema.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Recentemente, algumas porteiras trancadas com cadeado, instaladas por fazendeiros ao longo da linha férrea, têm impedido o livre acesso da BPLF-PR (Brigada de Preservação de Linha Férrea do Paraná). Um dos casos ocorre no município de Quatiguá, onde o bloqueio impossibilita a passagem da brigada para vistorias e manutenção básica da linha.





Publicidade

A linha férrea em questão foi desativada oficialmente em 2001, mas ainda conserva vestígios importantes da antiga infraestrutura, como trilhos, dormentes e pontilhões. Mesmo sem circulação de trens há mais de duas décadas, os voluntários da BPLF-PR mantêm, há sete anos, uma rotina de visitas, limpeza e inspeções, com o objetivo de preservar a memória da ferrovia e seu valor histórico para a região.





Chico Castilho, presidente da Brigada, informou que está em negociação com os proprietários rurais para garantir a abertura das porteiras. “Hoje eles estão deixando o acesso livre durante os fins de semana. Mas o ideal seria se tirasse as porteiras. Nosso trabalho é pacífico, técnico e cultural. Buscamos apenas manter o que sobrou da ferrovia viva, documentando e conservando trechos que fazem parte da história do Norte Pioneiro do Paraná”.

Publicidade





LEIA A MATÉRIA COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA