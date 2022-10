Bombeiros fazem buscas por crianças levadas pela chuva no oeste do PR

Os fortes temporais que atingiram diversas regiões paranaenses na terça-feira (11), principalmente no Oeste e Sudoeste do Estado, causaram estragos em, ao menos, 24 municípios, afetando diretamente 4.423 pessoas. Há registros de enxurradas, alagamentos, deslizamentos de terra, queda de energia e desabastecimento de água em algumas cidades. As cidades de Francisco Beltrão e Pato Branco foram as mais afetadas.





Até as 17h desta quarta (12), as chuvas fizeram com que mais de 1.400 pessoas tivessem que deixar suas casas. Destas, 151 foram para abrigos montados pelas prefeituras das duas cidades. Em Francisco Beltrão, cerca de 2 mil pessoas foram afetadas diretamente pelas chuvas, com 280 casas danificadas e uma que foi levada em uma enxurrada. Em Pato Branco são 50 casas danificadas.

Publicidade

Publicidade









Também em Pato Branco, os bombeiros seguem nas buscas por duas crianças que estão desaparecidas após o carro da família ser arrastado por um córrego, na Comunidade Rural São Miguel Cachoeirinha, que transbordou devido à forte chuva na terça-feira.





As duas crianças chegaram a ser retiradas do veículo pelos pais, mas foram arrastadas pela correnteza. “Como eles são pequenos, não conseguiram se agarrar em nada", disse à Folhapress o tenente Gilson Serri. Os pais sofreram ferimentos leves. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Pato Branco, chovia muito no momento do acidente e a manilha que fica abaixo da estrada, não suportou a vazão da água. As equipes retomaram as buscas logo pela manhã desta quarta, quando a chuva deu uma trégua e o nível da água do córrego, que deságua no rio Chopim.

Publicidade

Publicidade