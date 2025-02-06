Bombeiros localizam corpo de menino que se afogou em Curitiba

No quarto dia de buscas intensas no Rio Barigui, a equipe do CBMPR (Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) conseguiu localizar nesta quinta-feira (6) o corpo do adolescente de 15 anos que havia sido arrastado pela correnteza no início da semana. O garoto foi encontrado a cerca de 8 quilômetros do local em que havia desaparecido enquanto atravessava o rio, na região da Cidade Industrial, em Curitiba.





O corpo foi localizado por volta de 12h40 com a ajuda de um drone, pouco antes de uma equipe embarcada chegar àquele ponto do rio. Assim que ocorreu a localização do corpo e seu transporte para a margem, os bombeiros acionaram a Polícia Científica para os trâmites legais.

“Nós estávamos fazendo buscas no Rio Barigui desde o primeiro dia, com mais de uma equipe, todos os dias batendo aquela área e também o Rio Iguaçu, que é muito mais largo e mais extenso. Chegamos a percorrer até o distrito de Guajuvira, distante aproximadamente 30 km do posto de comando”, explicou o tenente Daniel Kaneko, do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático) do CBMPR, que estava à frente das buscas nesta quinta-feira.





“A vítima foi localizada a aproximadamente 8 km do ponto inicial, de onde ele acabou se afogando e afundando”, concluiu.

O efetivo mobilizado para a operação nesta quinta-feira (6) envolveu 18 bombeiros militares, sendo 10 da Força-Tarefa de Resposta a Desastres do CBMPR e outros 8 do GOST. Eles estavam equipados com dois botes infláveis, dois barcos a motor, seis caminhonetes e receberam o reforço de dois drones de alta tecnologia que estavam no Litoral para apoio no Verão Maior Paraná.





A ocorrência chegou ao Corpo de Bombeiros às 19 horas de segunda-feira (3). Naquela noite, as buscas prosseguiram até as 23 horas, quando foram suspensas. Depois disso, foram retomadas entre 6h30 e 18 horas, nos dois dias seguintes - inclusive com uso de aeronave do BPMOA (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas). Os esforços seguiram até por volta de 12h40 desta quinta-feira, quando a vítima acabou sendo encontrada. No total, foram percorridos mais de 100 km pelas equipes durante a operação.



